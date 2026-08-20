Torna l'atteso appuntamento con LuceFest, il rinomato festival di arte urbana che giunge alla sua settima edizione. Dal 29 agosto all’8 settembre 2026, il pittoresco borgo di San Pietro Magisano, incastonato nella Presila catanzarese, si trasformerà ancora una volta in una galleria a cielo aperto, accogliendo alcuni dei più importanti protagonisti della street art internazionale. L'evento promette di arricchire ulteriormente il già vasto patrimonio artistico locale, consolidando la sua posizione come punto di riferimento nel panorama culturale.

I Protagonisti della Street Art e il W.O.W. Museum

Tra gli artisti più attesi di questa edizione spicca Jorit, maestro riconosciuto a livello globale, che realizzerà un nuovo murale di grande impatto, interamente dedicato alla Palestina. Quest'opera è destinata a diventare una delle opere simbolo e più significative del festival, attirando l'attenzione per il suo messaggio e la sua potenza visiva. Ad affiancare Jorit, un parterre di talenti internazionali e nazionali contribuirà a espandere la collezione del borgo: dal belga Nean al dinamico duo argentino-spagnolo Medianeras, dalla portoghese Daniela Guerreiro agli italiani Tony Gallo e Claudio Chiaravalloti. Le loro creazioni confluiranno nel W.O.W.

Museum, il museo diffuso di arte urbana di San Pietro Magisano. Questo eccezionale museo vanta già oltre 130 interventi artistici all’aperto, affermandosi come una delle realtà più significative e innovative del muralismo contemporaneo in Italia, un vero e proprio polo di attrazione per gli amanti dell'arte e i curiosi.

Eventi Musicali: Alborosie e Shade

Accanto all'arte visiva, LuceFest propone un cartellone musicale di notevole spessore. L'evento clou è fissato per il 7 settembre 2026, quando la centrale Piazza V. Emanuele ospiterà l'attesissimo concerto di Alborosie & Shengen Clan. Si tratta di un'esclusiva regionale e dell'unica tappa calabrese del loro tour annuale, un'occasione imperdibile per gli appassionati.

L'ingresso all'evento, che avrà inizio alle ore 22:00, è libero, rendendolo accessibile a un vasto pubblico. Il concerto sarà l'occasione per celebrare gli oltre trent’anni di carriera di Alborosie, artista di fama mondiale che alla fine del 2025 ha pubblicato l'acclamato album “Nine Mile”. Questo lavoro discografico, ispirato all'omonimo villaggio giamaicano, presenta tracce intense ed esplosive, che spaziano tra influenze dub, rock anni ’80 e reggae, includendo brani già noti come “Come My Way” e “Trench Town Legend”. Il programma musicale si arricchisce ulteriormente il 5 settembre, con l'esibizione del talentuoso rapper e freestyler Shade, che porterà sul palco la sua energia e il suo stile unico.

L'intera manifestazione, prodotta da Django Music, Global Art e Local Roots, si conferma così un appuntamento irrinunciabile per la promozione della street art e della musica contemporanea in Calabria, unendo espressioni artistiche diverse in un contesto di grande valore culturale e sociale.