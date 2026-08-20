Il rocker di Correggio, Luciano Ligabue, è protagonista del nuovo documentario ‘Luciano prima di tutto’. Il progetto offre uno sguardo intimo sulla sua vita, ripercorrendo carriera, ricordi ed emozioni.

Il docufilm sarà disponibile dal 4 settembre su Sky Documentaries, in streaming su Now e anche On Demand. L'iniziativa racconta il viaggio umano e musicale di Ligabue, offrendo un'occasione per approfondire la conoscenza di uno degli artisti più rappresentativi del panorama nazionale.

Musica, emozioni e carriera: un viaggio intimo

Il documentario si concentra sulle tappe fondamentali della carriera di Ligabue, alternando ricordi personali a successi musicali.

Nel trailer, il cantautore si apre, condividendo riflessioni sulla sua esperienza e sul significato della musica.

Ligabue sottolinea come le emozioni siano sempre state al centro del suo percorso, dichiarando: “Io sono uno che vive di emozioni... il tempo passa ma io quella roba lì, stare sul palco, ho bisogno di godermela, questa è la realtà”. Questa affermazione evidenzia la sua passione autentica e il legame con la dimensione live.

Contenuti esclusivi e disponibilità

‘Luciano prima di tutto’ promette contenuti esclusivi: immagini d’archivio, interviste e momenti dietro le quinte, per un ritratto autentico di Ligabue. La sua disponibilità su diverse piattaforme mira a renderlo accessibile a un ampio pubblico, svelando aspetti meno noti dell’artista.

Ligabue: cantautore, regista e scrittore

Luciano Ligabue, nato a Correggio, è cantautore, regista e scrittore. Attivo dagli anni Ottanta, ha pubblicato numerosi album di successo. Si è distinto per la capacità di raccontare storie con la musica e ha diretto film e scritto libri, consolidando la sua presenza culturale.