Una vivace polemica è scoppiata tra il Ministero degli Esteri ucraino e la Biennale di Venezia a seguito dell'inclusione del film 'Dau', diretto da Illya Khrzhanovsky, tra i titoli in concorso alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia. L'evento cinematografico si terrà dal 2 al 12 settembre sul Lido, ma la presenza della pellicola ha sollevato forti critiche da parte di Kiev.

Il Ministero degli Esteri ucraino ha espresso il proprio disappunto per la selezione del film, evidenziando come la Russia stia proseguendo la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, causando una sistematica distruzione di città, del patrimonio culturale e dell'identità nazionale.

Kiev ha sostenuto che offrire una piattaforma culturale di tale rilevanza a un progetto percepito come collegato allo Stato russo invia "un segnale estremamente preoccupante", in un momento così delicato per il paese.

La posizione della Biennale di Venezia

In risposta alle obiezioni sollevate, la Biennale di Venezia ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la propria posizione e le caratteristiche del film. La Biennale ha precisato che 'Dau' è una produzione tedesca, realizzata con coproduzioni da Francia e Svezia, e che ha ricevuto finanziamenti da enti quali Arte, WDR, Swedish Film Institute e Hubert Bals Fund dei Paesi Bassi. Questa specificazione mira a delineare la natura internazionale e non strettamente russa della produzione.

Riguardo al regista, Illya Khrzhanovsky, la nota della Biennale ha sottolineato che non è cittadino russo. Khrzhanovsky ha infatti rinunciato alla cittadinanza russa e detiene attualmente la cittadinanza tedesca, britannica e israeliana. La sua opposizione all'invasione russa dell'Ucraina è stata inoltre evidenziata come un fatto noto fin dall'inizio del conflitto, tanto che il governo russo lo ha inserito nella propria lista di "agenti stranieri". Ulteriore prova del suo impegno contro la propaganda russa è la fondazione, nel 2023, di un'organizzazione no-profit insieme al giornalista Mikhail Zygar, iniziativa che è stata dichiarata "indesiderata" dalla Procura generale della Russia nel febbraio 2024.

La Biennale ha concluso la sua replica affermando che il film 'Dau' costituisce un atto di accusa contro ogni sistema totalitario e che i criteri di selezione delle opere non si basano sulla nazionalità degli artisti o delle produzioni.

Il film 'Dau' e il panorama del festival

'Dau', con una durata di tre ore e mezza, rappresenta la parte principale dell'omonimo progetto cinematografico. L'opera è stata descritta come un biopic o anti-biopic incentrato sulla figura di Lev Landau, fisico sovietico e premio Nobel. Non è la prima volta che il progetto 'Dau' si trova al centro dell'attenzione per questioni etiche; già nel 2020, in occasione della presentazione delle precedenti serie, aveva suscitato ampie controversie etiche.

L'83ª Mostra del Cinema di Venezia si preannuncia ricca di altri importanti appuntamenti e presenze di spicco. In concorso, oltre a 'Dau', sono attese opere di registi di fama internazionale come Werner Herzog, Martin McDonagh, Hirokazu Kore-eda, Casey Affleck, Florian Zeller e Danny Boyle. Il programma fuori concorso include lungometraggi di rilievo quali “Miei indesiderati amici, parte II: Esilio” di Julia Loktev, “Trucioli del sacro albero” di Viktor Kossakovsky, “Impero” di Sergej Loznica, e diversi progetti di Aleksandr Rodnjanski. La giuria del Premio sarà presieduta da Maggie Gyllenhaal, mentre un premio onorario alla carriera sarà conferito a George Clooney, arricchendo ulteriormente il prestigio dell'edizione.