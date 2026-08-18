Il ministero degli Esteri ucraino ha espresso una ferma condanna per l’inclusione del film Dau, opera del regista russo Illya Khrzhanovsky, all’interno della prestigiosa Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’Ucraina ha sottolineato come, in un momento di continua aggressione militare da parte della Russia, che sta sistematicamente distruggendo città, patrimonio culturale e identità nazionale ucraina, concedere una delle piattaforme culturali più rinomate al mondo a un progetto “legato allo Stato russo e alle sue reti di influenza” invii un segnale estremamente preoccupante.

Il progetto Dau, un’ambiziosa iniziativa artistica e cinematografica, ha preso il via nel 2006. Inizialmente concepito come un film biografico incentrato sul fisico sovietico Lev Landau, il progetto ha subito una significativa espansione, trasformandosi in un’opera di vasta portata a causa dell’enorme quantità di materiale prodotto. Per le riprese, è stato realizzato un imponente set nella città di Kharkiv, situata nell’Ucraina orientale, che riproduceva fedelmente un istituto di ricerca sovietico.

Il Progetto Dau: Un'Opera Immersiva e le Sue Dimensioni

L’opera Dau, ideata da Illya Khrzhanovsky, è evoluta da una semplice narrazione cinematografica a un’esperienza multidisciplinare che fonde cinema, arte e antropologia.

Per la sua realizzazione, è stato costruito un set colossale denominato “The Institute” a Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale. Questa struttura, che si estende su una superficie di 12.000 metri quadrati, è stata riconosciuta come il più grande set cinematografico d’Europa. Il set ha funzionato come una vera e propria installazione totale, ospitando centinaia di partecipanti che hanno vissuto e lavorato al suo interno per anni, immersi in un contesto sovietico ricreato con estrema fedeltà. Questo processo ha generato circa 700 ore di materiale filmato, da cui sono stati tratti numerosi film, serie televisive e installazioni immersive.

La Visione del Regista e il Contesto Creativo

Illya Khrzhanovsky, regista e produttore nato nel 1975, ha spinto il progetto Dau ben oltre i confini di un tradizionale film biografico, trasformandolo in un’esperienza profondamente immersiva e sperimentale.

La costruzione del set di Kharkiv è avvenuta tra il 2008 e il 2011, e durante il suo periodo di attività ha ospitato fino a 400 persone, tra attori professionisti e non attori. Questi individui hanno vissuto in costume e in un ambiente che riproduceva fedelmente l’epoca sovietica per periodi prolungati, contribuendo alla creazione di un’opera unica nel suo genere. Il vasto corpus di materiale girato è stato successivamente montato in una serie di film e serie, che sono stati presentati con successo in importanti festival internazionali, tra cui quelli di Berlino e Parigi, consolidando la reputazione di Dau come progetto artistico di rilievo e al contempo oggetto di dibattito.