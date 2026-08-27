Ripercorrere la costruzione dell'autonomia valdostana attraverso la lente del regionalismo cattolico. È l'obiettivo del convegno "Il regionalismo di ispirazione cattolica nel Novecento in Valle d'Aosta e in Italia", in programma sabato 5 settembre 2026 ad Aosta, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale.

L'iniziativa si tiene in occasione della promulgazione dei decreti luogotenenziali del 7 settembre 1945, che posero le basi dell'autonomia della regione.

Il pensiero di Don Luigi Sturzo

Il convegno è organizzato dal Consiglio Valle, dall'Università della Valle d'Aosta e dall'Istituto Luigi Sturzo, in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta e la rivista Le Regioni.

L'appuntamento rientra nelle iniziative promosse dal Comitato dell'80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.

La mattinata sarà dedicata a una lettura storica del pensiero politico di Don Luigi Sturzo, fondatore del Partito popolare italiano, e del suo contributo alle origini dell'autonomia valdostana.

I lavori inizieranno alle 9.30 con i saluti del presidente del Consiglio, Stefano Aggravi, del presidente della Regione, Renzo Testolin, del vescovo di Aosta, Franco Lovignana, e della rettrice dell'Università, Manuela Ceretta. Interverranno Paolo Gheda (Università della Valle d'Aosta), Massimo De Giuseppe (Università Iulm di Milano), Alessandro Celi (Fondation Émile Chanoux) e Andrea Desandré (Istituto storico della Resistenza).

L'introduzione sarà affidata a Nicola Antonetti, presidente dell'Istituto Luigi Sturzo.

La prospettiva giuridica

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, il tema sarà affrontato da una prospettiva giuridica, con un approfondimento sul contesto nazionale nel quale si è affermata l'autonomia valdostana e sulla proposta cattolica di Stato regionale legata al principio di sussidiarietà.

Interverranno Roberto Louvin (Università di Trieste), Marco Olivetti (Università Lumsa di Roma) e Antonio Mastropaolo (Università della Valle d'Aosta), introdotti da Anna Maria Poggi (Università di Torino). Le conclusioni saranno affidate a Renato Balduzzi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

"Un'idea di autonomia che riconosce il valore delle comunità"

"La nascita dell'autonomia valdostana, di cui i decreti luogotenenziali del 7 settembre 1945 rappresentano una tappa fondamentale, affonda le sue radici in diverse esperienze e culture politiche, tra cui quella del regionalismo di ispirazione cattolica - dice il presidente del Consiglio, Stefano Aggravi -.

Rileggere quel momento storico attraverso il pensiero di Don Luigi Sturzo ci permette di riscoprire un'idea di autonomia che non si limita al decentramento amministrativo, ma riconosce il valore delle comunità e la loro capacità di partecipare alle scelte che le riguardano. Una prospettiva che, a ottant'anni di distanza, resta attualità".

"Rileggere le radici dell'autonomia valdostana"

"L'obiettivo di questo incontro è quello di approfondire il contributo del regionalismo di ispirazione cattolica alla definizione delle autonomie locali, con particolare attenzione al caso valdostano e al suo inserimento nelle dinamiche centro-periferia del contesto politico-amministrativo nazionale - aggiunge la Rettrice dell'Università della Valle d'Aosta, Manuela Ceretta -.

Attraverso prospettive di indagine storiche e giuridiche, i relatori analizzeranno il ruolo svolto dalle forze cattoliche nel dibattito pubblico sul particolarismo e il decentramento in Italia nel Novecento. La co-organizzazione dell'iniziativa con la Presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta assume un significato ancora più rilevante per la prossimità della ricorrenza della promulgazione dei decreti luogotenenziali del 1945. Una ricorrenza che offre l'occasione per rileggere, attraverso gli strumenti della ricerca storica e giuridica, le radici dell'autonomia valdostana".