Roma ha tributato l'ultimo commosso saluto a Fulvio Lucisano, figura eminente del cinema italiano, i cui funerali si sono celebrati nella storica basilica di Santa Maria del Popolo. La cerimonia è stata permeata da un'atmosfera di profonda emozione e vasta partecipazione, richiamando un parterre significativo di amici, colleghi e personalità di spicco del mondo dello spettacolo. Tra i presenti, per l'ultimo omaggio, si sono distinti Alessandro Siani, Max Tortora, Massimiliano Bruno, Maria Pia Calzone, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, Massimo Ghini, Mimmo Calopresti, Alessandro Rossellini, Augusto e Toni Fornari, Giancarlo Leone, Urbano Barberini, Marco Follini, Flavia Bettini, Gianluca Giannelli, Gianluca Curti, Laura Delli Colli, Ciro Ippolito, Yvonne Sciò e Richard Borg, a testimonianza del vasto impatto che Lucisano ha avuto nel settore.

Un cuscino di rose bianche adornava la bara di Lucisano, simbolo di rispetto, mentre le figlie Paola e Federica, affiancate dai nipoti adolescenti, accoglievano i presenti con composta dignità. Numerose corone di fiori impreziosivano la basilica, espressione di cordoglio da parte di istituzioni e personalità: tra queste, spiccavano quelle del Comune di Roma, delle multisale Andromeda, delle Fiamme Gialle, e quelle inviate da Paola Cortellesi e Riccardo Milani. A nome della famiglia, Paola Lucisano ha ringraziato i partecipanti, ricordando con affetto come il padre avesse "sempre adorato il cinema e la sala", un amore che ha guidato la sua esistenza professionale.

L'eredità di un uomo di cinema: immaginazione e coraggio

L'omelia di Don Amedeo ha offerto un ritratto profondo di Fulvio Lucisano, descrivendolo come "un uomo di immaginazione, coraggio, capacità e forza". Il sacerdote ha evidenziato la sua pratica di fede convinta e la serenità nell'affrontare la morte. Al termine della celebrazione, diverse voci hanno condiviso ricordi. Alessandro Siani ha rievocato il loro primo incontro, sottolineando l'intuizione acuta di Lucisano e la sua incrollabile fedeltà all’italianità nel panorama cinematografico. Maria Pia Calzone ha voluto rendere omaggio al produttore, raccontando il prezioso affetto e il sostegno fondamentale che egli le aveva offerto agli albori della sua carriera, dimostrando generosità e lungimiranza.

Il contributo indelebile di Fulvio Lucisano al cinema italiano

Fulvio Lucisano è stato una figura cardine del cinema italiano, la cui carriera è stata costellata da un contributo significativo alla produzione nazionale e da un costante impegno nel sostenere nuovi talenti. La sua visione, caratterizzata da "immaginazione e coraggio", gli ha permesso di produrre un'ampia gamma di film di successo, arricchendo il patrimonio culturale del Paese. Attraverso la sua attività, Lucisano non solo ha promosso la diffusione della cultura cinematografica italiana, ma ha anche esercitato un impatto profondo sull'intero settore, fungendo da mentore e catalizzatore per la crescita di nuove generazioni di artisti e professionisti. La sua "intuizione e fedeltà all'italianità" hanno lasciato un segno indelebile, consolidando la sua reputazione come uno dei più grandi innovatori e custodi della settima arte.