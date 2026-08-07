L'Università Politecnica delle Marche (Univpm) ha annunciato la riattivazione, a partire dall'anno accademico 2026-2027, del corso di laurea triennale in Educazione Professionale. L'iniziativa mira a formare educatori professionali, figure essenziali che, grazie a una specifica preparazione teorico-pratica, sono in grado di formulare, realizzare e implementare progetti riabilitativi-educativi, operando all'interno di piani terapeutici elaborati da équipe multidisciplinari.

Un recente incontro svoltosi presso l'ateneo ha riunito importanti personalità.

Hanno partecipato Mauro Silvestrini, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Univpm; Barbara Osimani, presidentessa del Corso di Laurea in Educazione Professionale; Marilena Flamini, direttrice delle attività didattiche del medesimo corso; e i rappresentanti della Fondazione Lega del Filo d'Oro, Rossano Bartoli (presidente) e Roberto Costantini (direttore generale). Durante l'evento, sono state discusse diverse iniziative di collaborazione tra l'università e la Fondazione, con un focus particolare sul corso per educatore professionale.

Il ruolo chiave dell'educatore professionale e le sinergie

La Lega del Filo d'Oro impiega oltre 650 educatori professionali, dedicati all'educazione, all'assistenza e alla riabilitazione di bambini, giovani e adulti affetti da sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale.

Questi specialisti sviluppano percorsi individualizzati e operano in centri residenziali e diurni, collaborando strettamente con medici, psicologi e terapisti per stabilire obiettivi di autonomia personalizzati per ogni individuo. Essi utilizzano sistemi di comunicazione specifici, come la Lis tattile, il metodo Malossi, e la comunicazione pittografica o oggettuale, per facilitare il contatto con chi non vede e non sente.

Nel più ampio contesto delle reti sanitarie e sociali, l'Educatore Professionale interviene sui rapporti interpersonali, familiari, di gruppo e istituzionali, operando nei servizi sociali, sanitari ed educativi. Si avvale di strumenti riabilitativi-educativi e metodologici, svolgendo attività psicopedagogiche e di riabilitazione sanitaria e psicosociale.

Struttura del percorso formativo e accesso

Il corso di laurea triennale in Educazione Professionale ha una durata di tre anni e culmina con un esame finale che conferisce valore abilitante alla professione. Oltre agli insegnamenti curriculari, il programma formativo include una ricca offerta di corsi monografici e attività seminariali, approfondendo tematiche pertinenti alle materie trattate. È inoltre garantita agli studenti un'adeguata attività di tirocinio pratico, da svolgersi presso strutture sanitarie e sociali della Regione Marche, sotto la supervisione di professionisti esperti nel coordinamento e nel tutorato.

La prova di ammissione al corso è fissata per il 16 settembre 2026. Questo percorso formativo consente di acquisire le competenze teoriche e pratiche indispensabili per operare efficacemente in diversi contesti socio-sanitari e riabilitativi, riflettendo la missione dell'Università Politecnica delle Marche di promuovere una preparazione multidisciplinare e una solida collaborazione con enti e fondazioni del territorio.