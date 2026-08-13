L'Università di Macerata si prepara a lanciare un'importante novità nel panorama accademico italiano: la nuova laurea magistrale in "Progettazione, gestione e conservazione di archivi digitali nativi e digitalizzati", che sarà attiva a partire dall'anno accademico 2026/2027. Questo percorso di studi, promosso dal Dipartimento di Studi umanistici, risponde all'esigenza crescente di formare figure professionali altamente specializzate, capaci di custodire e valorizzare la memoria digitale del Paese. Il corso si distingue per un approccio innovativo che integra armoniosamente competenze fondamentali in diritto, tecnologia e cultura umanistica, pilastri essenziali per affrontare le sfide della trasformazione digitale.

Il piano di studi è stato concepito con una marcata impronta interdisciplinare, unendo in modo sinergico l'archivistica, il diritto e le più avanzate tecnologie. Verranno approfonditi temi cruciali come l'intelligenza artificiale e la sicurezza dei dati, applicati all'intero ciclo di vita del documento digitale, dalla sua creazione alla sua conservazione a lungo termine. La nascita di questa nuova laurea magistrale affonda le radici nell'esperienza consolidata di un master ventennale in "Formazione, gestione e conservazione di archivi digitali". Questa lunga tradizione ha permesso all'Ateneo di Macerata di costruire e mantenere un rapporto costante e proficuo con professionisti del settore e pubbliche amministrazioni, in un ambito che ha assunto un'importanza strategica fondamentale nell'era della digitalizzazione.

Innovazione e prospettive umanistiche

La formazione umanistica non è affatto in contrasto con l'innovazione, bensì ne rappresenta un complemento indispensabile. Come sottolineato dal direttore del Dipartimento, Roberto Mancini, essa "offre gli strumenti per comprenderla, orientarla e metterla al servizio delle persone e della società". Il Dipartimento di Studi umanistici di Macerata si distingue inoltre per la sua eccellenza nell'ambito linguistico, classificandosi tra i primi in Italia secondo le rilevazioni Censis. L'offerta formativa include lingue extraeuropee di grande rilevanza come il cinese, l'arabo e il russo, e l'Ateneo ospita l'Istituto Confucio di Macerata, riconosciuto come un modello europeo per la promozione della cultura e della lingua cinese.

Iscrizioni anticipate e flessibilità didattica

In un'ottica di maggiore accessibilità e supporto agli studenti, l'Università di Macerata ha deciso di anticipare l'apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico al 19 giugno. Questa scelta strategica mira a concedere a future matricole e alle loro famiglie un lasso di tempo più ampio per informarsi dettagliatamente sull'offerta formativa, orientarsi tra i diversi percorsi disponibili e costruire con maggiore consapevolezza il proprio progetto universitario. Il rettore John McCourt ha evidenziato come questa decisione non sia solo una scelta organizzativa, ma un segnale preciso: "Vogliamo rendere l’ingresso nella nostra comunità accademica più accessibile, tempestivo e vicino alle persone".

Un'ulteriore innovazione riguarda le modalità di erogazione del nuovo corso magistrale in archivi digitali, che sarà impartito in modalità mista. Questa formula, che combina attività didattiche in presenza e a distanza, è stata pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico più ampio, includendo lavoratori o coloro che hanno tempi di vita complessi.

L'introduzione di questa nuova offerta formativa si inserisce in una più ampia fase di rinnovamento dell'Ateneo di Macerata. L'università si impegna costantemente per garantire un'alta qualità della formazione, promuovere l'innovazione didattica e di ricerca, assicurare l'inclusione e, non da ultimo, valorizzare la spendibilità dei titoli di studio nel mercato del lavoro, preparando i propri laureati alle sfide professionali del futuro.