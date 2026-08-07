Il Macerata Opera Festival ha svelato il suo atteso cartellone per l’edizione 2027, che si terrà dal 17 luglio all’8 agosto nella suggestiva cornice dell’Arena Sferisterio. La 63esima edizione si preannuncia ricca di emozioni, proponendo al pubblico tre titoli d’opera tra i più amati e rappresentati: la drammatica Tosca di Giacomo Puccini, la spensierata L’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti e l’intramontabile La Traviata di Giuseppe Verdi.

Il programma artistico del 2027

Ad aprire la stagione sarà un nuovo allestimento di Tosca, frutto di una coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini.

La regia è stata affidata a Tomer Zvulum, direttore generale e artistico dell’Opera di Atlanta, figura di spicco nel panorama operistico internazionale e assiduo ospite dei principali teatri americani, tra cui il prestigioso Metropolitan di New York. Sul podio della Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana – farà il suo ritorno Ramón Tebar, che ha già conquistato il pubblico dello Sferisterio con i Carmina Burana e che a settembre dirigerà Bohème al Met, consolidando la sua carriera internazionale.

Il secondo titolo in cartellone sarà L’Elisir d’Amore di Donizetti, riproposto nella sua fortunatissima coproduzione con il Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia e il Teatro Real di Madrid. Questa produzione, firmata dal regista Damiano Michieletto nel 2018, si distingue per la sua freschezza, l’atmosfera estiva e i colori vivaci, elementi che le hanno garantito continui successi sia nelle riprese al chiuso sia nella versione open air appositamente adattata per lo Sferisterio.

La direzione musicale sarà curata da Corrado Rovaris, direttore musicale della Philadelphia Opera Company dal 2005 e ospite regolare delle migliori stagioni internazionali.

La chiusura del festival sarà affidata a uno dei gioielli dello Sferisterio: la celebre “Traviata degli Specchi”. Questo capolavoro del regista tedesco Henning Brockhaus e del geniale scenografo Josef Svoboda, dal 1992 a oggi, ha registrato oltre 50 riallestimenti in tutto il mondo e superato le 100 repliche, posizionandosi tra i cinque spettacoli d’opera più visti a livello globale. Per la direzione d’orchestra, si assisterà a un importante debutto dall’estremo oriente con il cinese Lü Jia, direttore artistico del National Centre for the Performing Arts (NCPA) e direttore musicale della China NCPA Orchestra.

L’apertura della biglietteria è prevista in autunno, mentre i cast completi verranno annunciati entro la fine dell’anno.

Il Macerata Opera Festival: un motore culturale e economico

Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata e presidente dell’Associazione Arena Sferisterio, ha evidenziato il ruolo cruciale che il festival ha assunto nel tempo. Parcaroli ha sottolineato come “il festival sia diventato negli anni una vera infrastruttura culturale che ha aperto spazi di confronto e ha stretto un forte legame con il territorio”. Il primo cittadino ha inoltre annunciato il risanamento dei conti, con bilanci degli ultimi anni chiusi in positivo e entrate in crescita, frutto di un’attenta azione di contenimento delle spese.

“Ad oggi – ha concluso – con ancora tre serate prima della chiusura, ci sono già 1.200 spettatori in più rispetto alla stagione scorsa che pure aveva una recita in più, con incassi superiori, frutto di anni d’investimento di risorse e competenze nella stagione.”

L’Arena Sferisterio si conferma così un luogo centrale per la promozione della cultura e l’attrattività del territorio marchigiano. Il festival si consolida come evento di rilievo internazionale, un imprescindibile strumento di coesione sociale, dialogo territoriale e un virtuoso motore economico a favore di tutto il Centro Italia. Questo successo è alimentato anche dal coinvolgimento di nuovi e importanti sponsor, dalla riconferma dei sostenitori storici, tra cui i “100 Mecenati per lo Sferisterio”, e da un’intensa attività di promozione internazionale che si estende per l’intero anno.