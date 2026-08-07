Maddalena Bumma è la nuova presidente di Apriticielo, l’associazione che dal 2007 gestisce le attività del Planetario di Torino, il Museo dell’Astronomia e dello Spazio “Attilio Ferrari”. La nomina, avvenuta durante l’assemblea dei soci, mira a rafforzare il ruolo del Planetario come centro di connessione tra la ricerca scientifica e il pubblico. Bumma ha definito la sua nuova responsabilità "un grande onore e una sfida stimolante", evidenziando il potere dell’astronomia e dell’astrofisica nel suscitare meraviglia e curiosità. Ha dichiarato che l’impegno sarà volto a rendere la scienza più accessibile, inclusiva ed entusiasmante, potenziando le attività e sviluppando nuove sinergie con enti di ricerca e istituzioni.

Marina Chiarelli, assessore regionale alla cultura, ha sottolineato l'importanza del Planetario come realtà culturale e scientifica significativa per il Piemonte. Ha inoltre ribadito il sostegno della Regione alle iniziative che investono nella cultura scientifica, nell’innovazione e nella formazione, promuovendo percorsi inclusivi e accessibili, considerandola un motore fondamentale per il futuro del territorio.

L'Associazione Apriticielo e il Planetario di Torino

L’Associazione Apriticielo, ente senza scopo di lucro riconosciuto dalla Regione Piemonte, gestisce INFINI.TO – Planetario di Torino Museo dell’Astronomia e dello Spazio “Attilio Ferrari” a Pino Torinese. Con sede in via Osservatorio 30, l'associazione ha personalità giuridica ed è composta da enti come l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Università di Torino, la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Pino Torinese.

La sua missione include la divulgazione scientifica e la didattica in astronomia e fisica spaziale, offrendo spettacoli nel planetario digitale, visite guidate, laboratori e attività educative per scuole e famiglie.

Contesto Istituzionale e Missione di INFINI.TO

INFINI.TO è stato inaugurato il 28 settembre 2007, grazie all’impegno dell’Università di Torino, dell’Osservatorio di Pino Torinese, e al sostegno della Regione Piemonte, del Comune di Pino Torinese, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT. La struttura comprende la cupola del planetario digitale, uno spazio interattivo di 1.700 metri quadrati e una mediateca con documenti scientifici, giochi multimediali e simulazioni. Apriticielo, fondata nel 2006, gestisce INFINI.TO con l’obiettivo di ispirare giovani e comunità alla comprensione dell’universo e alla condivisione del percorso della ricerca astrofisica e spaziale.