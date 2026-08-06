Il prestigioso Premio 'Onion Vatolla 2026' sarà assegnato a Mafalda Inglese, amministratrice delegata della società benefit My Fair. La cerimonia di conferimento si terrà nell’ambito della Festa della Cipolla di Vatolla, un evento di spicco che anima la frazione di Vatolla, nel Comune di Perdifumo, in provincia di Salerno. Questo importante riconoscimento viene conferito annualmente a personalità che si sono distinte per il loro impegno esemplare nella valorizzazione dei territori e delle tradizioni locali, abbracciando figure provenienti dal mondo della cultura, dell’imprenditoria, dell’arte e del giornalismo, che con la loro opera contribuiscono attivamente alla crescita e alla promozione del patrimonio territoriale.

La solenne cerimonia di consegna del Premio Onion 2026 è fissata per la serata di sabato 8 agosto, con inizio alle ore 21:45. La serata prenderà il via alle ore 21:00 con la presentazione del libro 'Quattro volte me' di Monica Oriente, un momento culturale che anticiperà le vibranti esibizioni dei gruppi di musica popolare Sunarìa e Ascarìa, pronti a coinvolgere il pubblico con le loro melodie tradizionali. Il ricco programma della Festa della Cipolla di Vatolla proseguirà domenica 9 agosto, offrendo un’altra occasione di approfondimento culturale con la presentazione del volume 'I monaci italogreci nel Cilento: l’Abbazia di S. Maria di Pattano', opera di Nello Amato, seguita dal coinvolgente concerto del gruppo Ascarimè.

La manifestazione si concluderà in grande stile il 22 agosto, con una serata speciale dedicata al ricordo e all'omaggio del musicista Giancarlo Di Muoio, che vedrà sul palco le esibizioni dei gruppi Kiepò e Ascarìa, a chiusura di un evento ricco di appuntamenti.

Il Premio Onion: un tributo alla valorizzazione delle tradizioni locali

Il Premio Onion, istituito con l'obiettivo di celebrare l'eccellenza e l'impegno, si colloca al centro della Festa della Cipolla di Vatolla come un riconoscimento significativo. Esso rappresenta un tributo concreto al lavoro instancabile di coloro che si dedicano con passione alla promozione delle eccellenze territoriali e alla tutela delle tradizioni più autentiche.

Ogni anno, la selezione dei premiati è frutto di un'attenta valutazione che coinvolge personalità di spicco in diversi settori, le quali, attraverso il loro operato, contribuiscono in maniera determinante a rafforzare il legame indissolubile tra cultura, spirito imprenditoriale e il profondo senso di appartenenza al territorio. L'iniziativa sottolinea l'importanza di preservare e valorizzare l'identità locale, riconoscendo chi si fa portavoce di questi valori.

La Festa della Cipolla di Vatolla: un'immersione tra cultura e sapori del Cilento

La Festa della Cipolla di Vatolla si conferma un appuntamento annuale imperdibile, capace di attrarre un vasto pubblico di visitatori non solo dalla regione, ma anche da altre aree, desiderosi di scoprire le peculiarità del territorio.

L’evento si sviluppa su diverse giornate, offrendo un programma variegato e coinvolgente, interamente dedicato alla cultura, alla vibrante musica popolare e, naturalmente, alla gastronomia locale, con un'attenzione particolare alla Cipolla di Vatolla, un prodotto tipico e distintivo del ricco territorio cilentano. Il calendario della manifestazione è costellato di presentazioni di libri, concerti suggestivi e momenti di approfondimento culturale, configurandosi come un'occasione privilegiata per esaltare le risorse locali e per promuovere il vasto patrimonio storico e gastronomico della zona, offrendo un'esperienza autentica e memorabile a tutti i partecipanti.