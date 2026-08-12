Il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, celebre complesso monumentale e casa-museo di Gabriele d’Annunzio, è stato gravemente colpito da una violenta ondata di maltempo il 17 luglio. Il bilancio provvisorio dei danni supera i cinque milioni di euro, evidenziando l'impatto devastante della tempesta sull'intero comprensorio artistico, architettonico e paesaggistico sulle sponde lombarde del Lago di Garda.

Tra le strutture più danneggiate figura la Nave Puglia, installazione simbolo del complesso: il suo albero maestro è stato completamente distrutto da un cipresso sradicato nel giardino antistante.

Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione, ha dichiarato che esperti della Marina Militare sono già intervenuti per ripristinare l'albero "esattamente com'era". Guerri ha inoltre sottolineato che, nonostante i finanziamenti ministeriali già predisposti, "mancano tanti soldi, ci occorrono 5 milioni", lanciando un appello a privati e imprese tramite l'attivazione di uno specifico progetto Art Bonus. L'obiettivo è il recupero delle strutture storiche e del patrimonio verde, con la promessa che "già il 27 settembre, per una festa che faremo, il Vittoriale sarà più bello di prima".

Danni estesi: non solo la Nave Puglia

La tempesta ha causato danni significativi anche ad altre aree del Vittoriale.

I giardini storici hanno subito la caduta e lo sradicamento di numerosi cipressi, compromettendo il disegno paesaggistico e la sicurezza. In particolare, l'area del Laghetto delle Danze e le Vallette sono state seriamente danneggiate da frane e alberi caduti, rendendo necessaria la temporanea chiusura di alcuni sentieri e di Villa Mirabella. Nonostante le difficoltà, il Vittoriale è rimasto aperto al pubblico dal 17 luglio, seppur con tariffa d'ingresso ridotta, per consentire le visite in condizioni di sicurezza limitata.

Il complesso intervento di ripristino richiede l'impiego di tecnici specializzati della Marina Militare e una stretta collaborazione con enti pubblici e privati. La sostituzione e il restauro dell'albero maestro della Nave Puglia, in particolare, necessitano di competenze specifiche per rispettare l'identità storica dell'installazione voluta personalmente da d’Annunzio.

Il Vittoriale: storia, cultura e la sfida della rinascita

Ideato da Gabriele d’Annunzio a partire dal 1921, il Vittoriale degli Italiani è un insieme di edifici, giardini, vie e musei che narrano la straordinaria biografia del poeta. La Nave Puglia, una vera nave da guerra donata dalla Marina Militare, fu smontata e rimontata sulla collina, simboleggiando il legame tra d’Annunzio e il mondo marittimo. Il complesso custodisce il Mausoleo del Vate, il Laghetto delle Danze, il teatro all’aperto e un ricco patrimonio di opere d’arte e documenti storici.

Il danno subito nell’estate 2026 rappresenta una sfida complessa per la tutela del patrimonio e la gestione delle risorse. L'attivazione dell'Art Bonus mira a coinvolgere un'ampia platea di sostenitori per assicurare una pronta rinascita di uno dei siti culturali più visitati del nord Italia.

Negli anni, il Vittoriale ha registrato una crescita costante di visitatori, che apprezzano la combinazione unica di paesaggio, storia e memoria letteraria, contribuendo allo sviluppo culturale e turistico di Gardone Riviera e dell’area del Lago di Garda.