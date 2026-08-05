La decima edizione del Mamatita Festival, rassegna dedicata al circo contemporaneo e agli spettacoli viaggianti, si terrà in Sardegna dal 5 agosto al 6 settembre 2026. L'evento animerà diverse località dell'isola, tra cui Alghero, Villanova Monteleone, Putifigari, l'Argentiera, Tempio Pausania, Osilo e Nuoro, proponendo un ricco cartellone di cinquanta spettacoli.

Con la partecipazione di trenta compagnie provenienti da Italia, Francia, Spagna e Belgio, il Mamatita Festival si conferma come la prima rassegna sarda del suo genere riconosciuta dal Ministero della Cultura.

Organizzato dall’associazione Spazio T di Alghero, il festival celebra quest'anno il tema “Dieci anni di reincanto”, sottolineando la sua consolidata presenza nel panorama culturale. Chiara Murru, direttrice artistica, ha spiegato il significato del nome: “Mamatita in catalano significa tata, balia – colei che nutre e si prende cura. Da dieci anni questa è l’identità del festival che vogliamo mantenere: un luogo dove arte e cultura fanno crescere la comunità e, allo stesso tempo, trovano nel territorio e nel pubblico e negli spazi che lo ospitano il suo nutrimento”.

Un palcoscenico per talenti internazionali e italiani

Il programma artistico include nomi di spicco come Teatro Nucleo, Circo Madera, Théâtre Circulaire, Teatro Necessario, Compagnia Samovar, Bottega Imata e Le Pagliacce.

Particolare risalto è dato alla sezione Focus Spagna, che vedrà protagoniste compagnie quali Cia Corcoles, Txema Muñoz, Cia Jimena Cavalletti e Cia Eia, presenti anche nella sezione Focus Catalogna. Un debutto assoluto in Italia è quello di Bastande Illusa, anch'essa dalla Spagna, mentre dalla Francia giungerà il Theatre Circulaire con la sua caratteristica tenda bianca. Dal Belgio, per la prima volta in Sardegna, la compagnia Sitting Duck offrirà una performance divertente e poetica.

Tra le formazioni italiane, si esibiranno BluCinque, che eccelle nella fusione di danza, circo e teatro, e Circo Madera, apprezzata per la sua capacità di unire comicità, musica, danza e acrobatica. Presente anche Le Radiose, con un progetto che combina clown e vocalità.

Un atteso ritorno, dopo oltre trent’anni, è quello del Teatro Nucleo, storica compagnia italo-argentina fondata a Buenos Aires nei primi anni Settanta e stabilitasi in Italia dal 1978.

Il ruolo del festival nella crescita culturale

Nato ufficialmente nel 2017, con una “zero edition” già nel 2013, il Mamatita Festival è ideato e curato da SpazioT di Alghero. La manifestazione si è affermata come un punto di riferimento essenziale per il circo contemporaneo in Sardegna, proponendo ogni anno un programma diversificato che coinvolge artisti di fama internazionale e valorizza le peculiarità del territorio isolano. La scelta di coinvolgere numerosi comuni dell'isola riflette l'impegno del festival verso l'accessibilità e l'inclusione del pubblico.

Il riconoscimento da parte del Ministero della Cultura sottolinea l'importanza della rassegna nel panorama nazionale degli eventi dedicati allo spettacolo dal vivo. Il festival si rivolge a un pubblico ampio ed eterogeneo, contribuendo attivamente alla crescita culturale e artistica delle comunità locali attraverso la presenza di compagnie e artisti di rilievo internazionale, consolidando il suo ruolo di nutrimento culturale per l'isola.