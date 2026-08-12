Il 14 agosto, i baritoni Matteo Mancini e Giuseppe Toia inaugureranno i Concerti di Belcanto al Teatro Rossini di Pesaro. L'evento, parte della 47ª edizione del Rossini Opera Festival e fissato per le ore 12, aprirà una serie di quattro appuntamenti dedicati a Gioachino Rossini.

Accompagnati al pianoforte da Michele D’Elia, i due baritoni presenteranno un programma interamente rossiniano. Saranno eseguite celebri arie e duetti da opere quali “Il barbiere di Siviglia” (Cavatina di Figaro “Largo al Factotum”, Aria di Bartolo “A un Dottor della mia sorte”) e “La Cenerentola” (Cavatina di Dandini “Come un’ape ne' giorni d’aprile”, Aria di Magnifico “Sia qualunque delle figlie”, Duetto Dandini-Magnifico “Un segreto d’importanza”).

Programma musicale e prossimi appuntamenti

Il programma include selezioni da “La cambiale di matrimonio” (Cavatina di Slook “Grazie... grazie... Troppo presto”, Duetto Mill‑Slook “Dite presto, dove sta”), dai “Péchés de vieillesse” (IV Album pour les enfants dégourdis 5. La Pesarese) e da “L’Italiana in Algeri” (Aria di Taddeo “Ho un gran peso sulla testa”). Completano la serata estratti da “L’inganno felice” (Aria di Batone “Una voce m’ha colpito”, Duetto Batone‑Tarabotto “Va taluno mormorando”) e da “Il Turco in Italia” (Aria di Geronio “Se ho da dirla, avrei molto piacere”).

Il secondo appuntamento dei Concerti di Belcanto, il 17 agosto, vedrà protagonista il tenore Dave Monaco. Seguiranno il 20 agosto il basso Adrian Sâmpetrean e il 22 agosto il baritono Simón Orfila, entrambi impegnati anche nella nuova produzione de “Le siège de Corinthe” al festival.

Il Rossini Opera Festival e il Teatro Rossini

Il Rossini Opera Festival, alla sua 47ª edizione, si conferma appuntamento internazionale di rilievo per la valorizzazione dell’opera rossiniana. Il Teatro Rossini di Pesaro, sede storica, accoglie ogni anno produzioni e concerti che attraggono artisti e pubblico globale. Il festival è interamente dedicato all’esecuzione e allo studio delle opere di Gioachino Rossini, nativo di Pesaro, con l’obiettivo di promuoverne la conoscenza e la diffusione.