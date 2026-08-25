Davide Frattesi ha siglato un gol decisivo al suo esordio ufficiale con la maglia della Lazio, regalando ai biancocelesti una vittoria cruciale contro il Bologna nella prima giornata di Serie A. L'incontro, disputato allo stadio Dall'Ara, ha visto la squadra di Gennaro Gattuso conquistare i primi tre punti stagionali grazie alla rete del centrocampista romano, realizzata poco dopo il suo ingresso in campo. La prestazione di Frattesi è stata attentamente seguita anche dal commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, presente in tribuna.

Il ritorno di Frattesi e il suo impatto immediato

Il gol di Frattesi assume un significato profondo per il giocatore, che è tornato a vestire i colori biancocelesti dopo aver lasciato le giovanili laziali in giovane età. Dopo significative esperienze con Roma, Sassuolo e Inter, il centrocampista ha ritrovato la squadra della sua città, affermandosi immediatamente come un punto di riferimento per i tifosi. La sua rete, giunta al 59° minuto su assist di Dia, ha permesso alla Lazio di iniziare la stagione con una vittoria, in una gara che si preannunciava complessa. Questo successo è particolarmente importante per l'allenatore Gattuso, reduce da una prematura eliminazione in Coppa Italia, che aveva già sollevato le prime perplessità.

Motivazioni personali e il legame con Gattuso

Frattesi ha evidenziato l'importanza del rapporto umano con Gattuso, rivelando di aver scelto la Lazio anche per la profonda stima nei confronti del tecnico, conosciuto durante le sue convocazioni in Nazionale. Il centrocampista ha espresso la chiara volontà di supportare una persona che considera autentica, sottolineando la rarità di tali figure nel mondo del calcio. Il gol contro il Bologna, oltre a simboleggiare un nuovo inizio con la Lazio, potrebbe riaprire per Frattesi le porte della Nazionale, un obiettivo che il giocatore intende perseguire con rinnovata determinazione e impegno.

Dettagli della partita e prospettive stagionali

La sfida contro il Bologna ha visto la Lazio scendere in campo con un modulo 4-3-3.

Frattesi, inizialmente in panchina, si è rivelato decisivo dopo il suo ingresso. Il Bologna, sotto la guida di Domenico Tedesco, ha creato diverse occasioni da gol, ma non è riuscito a concretizzare, anche grazie agli interventi provvidenziali del portiere Mandas. La vittoria rappresenta un segnale positivo e incoraggiante per la Lazio, che si appresta ad affrontare una stagione ricca di aspettative e con la necessità di individuare e consolidare nuovi leader in campo per raggiungere i propri obiettivi.