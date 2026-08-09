Nel cuore del Foggiano, a Manfredonia, va in scena “La Crociata dei bambini - canto alla rivolta”, uno spettacolo corale che fonde musica, canto e narrazione. Ideato dalla compagnia Bottega degli Apocrifi, l'evento vede protagonisti dieci artisti – tra danzatrici, attori, attrici e musicisti – affiancati da oltre ottanta cittadini, e sarà rappresentato fino a domani al Teatro Arena del Porto Turistico di Marina del Gargano.

Questo lavoro artistico è il fulcro della quattordicesima edizione della rassegna “Mille di queste Notti”, un appuntamento culturale di lunga data organizzato e sostenuto dagli Apocrifi e dal Comune di Manfredonia, con il prezioso contributo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Il progetto ha coinvolto attivamente cittadini di ogni età, chiamati a una vera e propria “rivolta artistica”.

L'idea nasce dalla visione del regista Cosimo Severo e della drammaturga Stefania Marrone, che si sono liberamente ispirati alla poesia di Bertolt Brecht (nella traduzione di Daniela Almansi) e alle “parole gentili che l'umanità si ostina a seminare”. Gli organizzatori sottolineano come il progetto riparta dai bambini e da un poeta che è portavoce dei “senza risposte”, dello sbigottimento di fronte all'attesa vana.

“Mille di queste Notti”: un festival di comunità e partecipazione

Giunta alla sua quattordicesima edizione, “Mille di queste Notti” si conferma come uno degli eventi culturali più longevi e distintivi del territorio di Manfredonia.

La rassegna mira a stimolare la partecipazione attiva della comunità, coinvolgendo direttamente i cittadini nella creazione degli spettacoli. Il tema delle “parole gentili” funge da filo conduttore per l'edizione 2026, proponendo un ricco cartellone che include spettacoli, concerti, laboratori e percorsi partecipativi.

Gli appuntamenti estivi si svolgono principalmente nell'Arena Teatro della Marina del Gargano. La produzione partecipata “La Crociata dei bambini” rappresenta il cuore pulsante della manifestazione, invitando i cittadini di ogni età a diventare parte integrante dello spettacolo attraverso la “Chiamata alla Rivolta”, iniziativa avviata il 15 luglio. L'opera, frutto della collaborazione tra Cosimo Severo e Stefania Marrone, debutta tra l'8 e il 10 agosto, alternandosi tra il Teatro Comunale “Lucio Dalla” e l'Arena della Marina del Gargano.

L'ispirazione brechtiana e il messaggio dei bambini

Il progetto affonda le sue radici nella poesia di Bertolt Brecht, che nel 1941 immaginava un gruppo di bambini in viaggio dai villaggi devastati dalla guerra, alla ricerca di una terra dove poter vivere in pace. Gli ideatori spiegano che il lavoro riparte proprio dai bambini, simbolo di speranza e possibilità, e da un poeta che incarna la voce di coloro che non hanno risposte. Severo e Marrone affermano: “Il mondo che oggi conosciamo, e anche quello che volutamente ignoriamo, è attraversato da popoli di ultimi e i bambini ne sono l'emblema”.

La rassegna è cofinanziata dal Comune di Manfredonia, nell'ambito del Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del Teatro Comunale “Lucio Dalla”, e beneficia del sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

L'edizione si concluderà il 23 agosto con un suggestivo concerto all'alba, che si terrà sulla passeggiata panoramica del Porto turistico, chiudendo simbolicamente un'edizione interamente dedicata al valore delle parole e della comunità.