Il mondo della musica e della cultura italiana piange la scomparsa di Francesco Guccini, il celebre cantautore, poeta e intellettuale modenese, spentosi il 6 agosto 2026 all'età di 86 anni nella sua casa di Pavana. La notizia ha suscitato profondo cordoglio, e tra i primi a esprimere il proprio dolore è stato il consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Mangialardi.

Mangialardi ha ricordato Guccini come “una delle coscienze più libere, autentiche e profonde della cultura italiana”. Ha sottolineato il suo ruolo insostituibile nel raccontare il Paese, le sue contraddizioni, gli ideali, le speranze e le inquietudini che hanno caratterizzato intere generazioni.

Per il consigliere, Guccini non è stato solo un artista, ma una vera e propria guida intellettuale.

Il legame personale e l'impronta a Senigallia

Nel suo messaggio di cordoglio, Mangialardi ha condiviso un ricordo profondamente personale, evocando come le canzoni di Guccini abbiano costituito la colonna sonora di una parte significativa della sua giovinezza. Ha rammentato le Feste dell'Unità, dove i brani del cantautore risuonavano tra dibattiti e incontri, alimentando le speranze di una generazione che credeva nella politica e nella giustizia sociale. Guccini, per molti, era “una voce capace di dare parole ai nostri ideali, ai dubbi, alle passioni e ai sogni”.

Il consigliere ha anche rievocato i numerosi incontri avuti con Guccini a Senigallia, in occasioni come il Festival del Giallo, gli appuntamenti al Cinema Gabbiano e altre iniziative culturali.

Questi momenti, ha sottolineato Mangialardi, furono preziosi per apprezzare non solo il suo immenso talento, ma anche la sua straordinaria umanità e la sua autentica semplicità, emersa in cene informali, lontano dai riflettori.

A Senigallia, ha affermato Mangialardi, Francesco Guccini ha lasciato “un segno profondo e un ricordo indelebile”, grazie alla sua capacità di comunicare con tutti con naturalezza e onestà intellettuale. Il suo insegnamento, quello di non smettere mai di pensare, di dubitare e di cercare la verità, continua a risuonare. Mangialardi ha concluso il suo tributo rivolgendo le più sentite condoglianze alla moglie Raffaella, alla figlia Teresa e ai suoi suoceri, descritti come amici personali.

La carriera di un gigante della musica e della letteratura

Nato a Modena il 14 giugno 1940, Francesco Guccini ha segnato in modo indelebile la cultura italiana. La sua carriera musicale prese il via ufficialmente nel 1967 con l'album Folk beat n. 1. Il grande successo arrivò nel 1972 con l'iconico album Radici, che includeva brani destinati a diventare pietre miliari. La sua attività di cantautore si è conclusa nel 2012 con la pubblicazione de L’ultima Thule, il suo ventiquattresimo album, dopo il quale non ha più scritto canzoni né tenuto concerti. Tuttavia, la sua produzione artistica non si è limitata alla musica: Guccini è stato anche un prolifico scrittore, pubblicando numerosi libri, tra cui l'ultimo romanzo, Vola golondrina, dato alle stampe nel 2023.

La famiglia del compianto artista ha annunciato che le esequie si terranno in forma strettamente privata, rispettando le sue volontà. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La famiglia ha chiesto che questo momento di dolore sia vissuto nella più stretta intimità, esprimendo gratitudine a tutti coloro che si uniranno al lutto con affetto, discrezione e rispetto.