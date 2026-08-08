Il territorio tra Tolentino e Macerata offre un itinerario che unisce arte rinascimentale e design contemporaneo. A Monte San Giusto, un borgo di 7.500 abitanti, si ammira la monumentale Crocifissione di Lorenzo Lotto (1529), custodita nella chiesa di Santa Maria della Pietà. Commissionata dal vescovo Niccolò Bonafede, l'opera, giunta da Venezia, è valorizzata da una preziosa cornice lignea dorata realizzata su disegno dello stesso Lotto da artigiani locali. Il dipinto, che ha lasciato la sua collocazione originale solo per un restauro negli anni Ottanta, testimonia una straordinaria continuità storica.

Il comune ospita anche una Pinacoteca con opere su carta di Vasari, Guercino e Andrea Pozzo, e una mostra permanente di 18 presepi storici, frutto della collezione del baritono Andrea Pistolesi. L'atmosfera è animata dal Clown&Clown Festival, un evento internazionale che da quindici anni si svolge tra fine settembre e inizio ottobre, e al quale ha partecipato più volte Hunter Doherty “Patch” Adams, cittadino onorario dal 2008.

Interno Marche: il design come eredità a Tolentino

Proseguendo verso Tolentino, l’ex opificio Nazareno Gabrielli, storico stabilimento di pelletteria e abbigliamento attivo dal 1922, è stato trasformato in Interno Marche, design experience hotel. Inaugurato oltre due anni fa dopo un restauro da quindici milioni di euro, questo innovativo albergo-museo fu fortemente voluto da Franco Moschini, patron di Poltrona Frau, scomparso nel 2025.

La sua visione era di esporre capolavori dell’arredo internazionale, rendendo tangibile la storia del territorio attraverso il design, come sottolineato dall’architetto Carlo De Mattia, presidente della Fondazione Design Terrae. Il progetto ha recuperato la memoria produttiva dell'edificio dopo i danni del terremoto del 2016, restituendo alla comunità parte della propria identità.

L’hotel offre 25 camere dedicate a star del design – tra cui Gae Aulenti, Michael Thonet, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Vico Magistretti, Michele De Lucchi, Jean Marie Massaud e Marco Zanuso – arredate con oggetti autografati o riedizioni accurate. Altre cinque camere sono dedicate a movimenti artistici come il Radical e il Pop.

La memoria di Franco Moschini, imprenditore e mecenate, è preservata dalla Fondazione Design Terrae anche attraverso il suo motto: "Buono, Bello e Ben Fatto". Nei corridoi e nel bistrot si trovano pezzi originali di pelletteria e immagini della filiera. Poco distante, nella zona industriale, il museo Poltrona Frau, progettato da Michele De Lucchi, conserva modelli iconici come la poltrona Vanity Fair, il divano Chester e la sedia Archibald, quest’ultima ripensata dall’artista americano Obey in tiratura limitata.

Macerata: arte, storia e lo Sferisterio

A pochi chilometri, Macerata custodisce Palazzo Buonaccorsi, un prestigioso edificio nobiliare trasformato in museo. Le sue collezioni includono arte antica, barocca e rinascimentale, oltre ai dipinti della settecentesca Galleria dell’Eneide.

Il museo della Carrozza espone 24 veicoli storici di particolare rilevanza. L’arte moderna è presente con esponenti futuristi, con un focus sull’artista maceratese Ivo Pannaggi, e autori del secondo dopoguerra fino agli anni più recenti. La città è anche sede della stagione lirica dello Sferisterio, che conclude la sua edizione con titoli come Carmina Burana, Il Barbiere di Siviglia e Nabucco, attirando appassionati e turisti in un viaggio che unisce cultura, musica e arte.

Questo percorso tra Monte San Giusto, Tolentino e Macerata evidenzia l’intreccio di esperienze storiche e innovative, dove la valorizzazione del patrimonio artistico, produttivo e creativo è un volano fondamentale per la promozione del territorio marchigiano nel panorama culturale nazionale e internazionale.