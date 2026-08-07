Il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria, ha annunciato un significativo investimento del Governo per la valorizzazione del patrimonio culturale umbro. Oltre 13 milioni di euro sono stati stanziati nell'ambito del Piano strategico grandi progetti beni culturali 2025-2027, un'iniziativa che mira a sostenere la tutela e la promozione del ricco patrimonio storico e artistico della regione. L'annuncio, dato a Perugia il 7 agosto 2026, evidenzia il forte impegno dell'esecutivo in questo settore strategico.

Marchetti ha sottolineato come il Governo, con azioni concrete, dimostri di credere fermamente nel valore della cultura quale leva di sviluppo, identità e crescita economica.

"Tutelare il nostro patrimonio significa preservare la nostra storia e creare nuove opportunità per il turismo, per le imprese e per l’occupazione", ha affermato il deputato. A livello nazionale, il Ministero ha destinato complessivamente 264,5 milioni di euro a interventi di tutela, restauro e valorizzazione, di cui 13,4 milioni di euro sono specificamente indirizzati all'Umbria.

Interventi mirati per il patrimonio umbro

Le significative risorse assegnate all'Umbria permetteranno di finanziare interventi di grande portata, interessando specificamente le città di Gubbio, Assisi e Piediluco. A Gubbio, un investimento di 2 milioni di euro sarà dedicato al Palazzo Ducale, con un ambizioso progetto incentrato sui Giardini ducali del Montefeltro.

Questo piano prevede la creazione di innovativi percorsi che si snoderanno tra giardini, vigne e opere d'arte contemporanea. Sarà inoltre curata la ricostruzione dell’assetto originario del giardino, la realizzazione di un collegamento tra il Palazzo e l’area a monte per un piccolo vigneto, e una nuova musealizzazione della sezione contemporanea del Palazzo, arricchendo così l'offerta culturale della città.

Sempre per la città dei Ceri, sono stati stanziati ulteriori 4 milioni di euro per il Parco archeologico del Teatro Romano. Questi fondi saranno impiegati per il miglioramento delle principali aree monumentali, l’ampliamento delle possibilità di fruizione per i visitatori, la prosecuzione delle importanti ricerche archeologiche, l’adeguamento impiantistico e l’efficientamento energetico dell’Antiquarium, oltre a un generale ampliamento dell’accessibilità dell’intera area, rendendola più inclusiva e accogliente.

Assisi e Piediluco: recupero e valorizzazione

Ad Assisi, il Piano strategico prevede un finanziamento di 400 mila euro per il completamento delle opere del Museo della Porziuncola. A ciò si aggiungono 4 milioni di euro destinati a un progetto di recupero e valorizzazione dell’Antico Episcopio di Assisi e del Santuario della Spoliazione, luoghi di profondo significato storico e spirituale. Questi interventi mirano a preservare e rendere più accessibili questi importanti siti.

Per Piediluco, sono stati assegnati 3 milioni di euro per la riqualificazione della storica Villalago di Piediluco, inclusi il suo parco e le strutture annesse. L'obiettivo è restituire il pieno valore a questo complesso di straordinario interesse storico e paesaggistico, promuovendone la fruizione e la conservazione.

Questi investimenti si inseriscono in un più ampio quadro di promozione della valorizzazione del patrimonio culturale pubblico da parte della Regione Umbria. L'ente regionale sostiene attivamente interventi mirati alla tutela e alla promozione dei beni culturali, con la finalità di favorire la crescita economica e sociale del territorio. Questa strategia è pienamente allineata con le direttive nazionali di investimento nel settore culturale, riconoscendo il ruolo fondamentale della cultura come motore di sviluppo e identità.