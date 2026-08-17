Marco Balich, riconosciuto ideatore delle cerimonie olimpiche, porta la sua visione innovativa all’Arena di Verona con la produzione di due eventi immersivi unici. Nell’ambito dell’Opera Festival 2026, il suo Balich Wonder Studio, in stretta collaborazione con la Fondazione Arena di Verona, presenta due serate dedicate alla musica classica reinterpretata in chiave contemporanea, in programma martedì 18 e mercoledì 19 agosto.

L'innovazione di “Paganini Paradise” all'Arena

Il 18 agosto segna il debutto assoluto di “Paganini Paradise. Superlive Immersive Concert”, un’esperienza che trascende il semplice ascolto, trasformandosi in un vero e proprio viaggio sensoriale.

Questo spettacolo è un profondo omaggio sonoro e visivo al genio di Niccolò Paganini, universalmente riconosciuto come il musicista più rivoluzionario del suo tempo. Il concerto vede la partecipazione di giovani solisti d’eccellenza e propone un’antologia di pagine virtuosistiche spettacolari, capaci di catturare il pubblico.

Le composizioni originali di Paganini si intrecciano magistralmente con celebri brani di autori come Pachelbel, Albinoni, Handel, Tartini, Fauré e Barber. L’obiettivo è narrare, attraverso tre atti distinti, un affascinante percorso musicale e spettacolare che si snoda dalla luce al buio, rappresentando il paradisiaco e l’infernale in una reinterpretazione suggestiva di una delle rappresentazioni più iconiche dell’arte.

L’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, cuore pulsante di questa produzione, sarà diretta dal maestro Enrico Fagone e affiancata da un trio di talenti emergenti: il violinista Giovanni Andrea Zanon, il violoncellista Ettore Pagano e il flautista Federico Altare, tutti descritti come tra i più brillanti interpreti della nuova generazione.

Il pluripremiato ritorno di “Viva Vivaldi”

Il 19 agosto, l’anfiteatro areniano accoglie per la terza stagione consecutiva il ritorno di “Viva Vivaldi. The Four Season Immersive Concert”. Questo format pluripremiato si è affermato per la sua capacità di riportare le note immortali di Antonio Vivaldi in una veste completamente nuova e coinvolgente. Lo spettacolo mette in scena una vera e propria alchimia tra musica e tecnologia: i 29 elementi dell’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, sotto la direzione di Giovanni Andrea Zanon, eseguono con fedeltà la partitura originale, mentre un linguaggio contemporaneo di tecnologia immersiva applicata ai codici della musica classica offre un’esperienza tridimensionale di ascolto e visione.

Balich Wonder Studio, con la sua comprovata esperienza nella creazione di grandi eventi globali – tra cui la Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina e le Cerimonie dei Mondiali di Calcio Fifa – si conferma pioniere nell’unire l’innovazione tecnologica alla grandezza intrinseca della musica classica. Questi due appuntamenti all’Arena di Verona rappresentano un nuovo capitolo nella sua visione artistica, offrendo al pubblico un’esperienza culturale profondamente rinnovata e memorabile in uno dei luoghi simbolo della cultura musicale italiana.