A Maria Concetta Mattei è stato conferito il prestigioso Premio giornalistico nazionale "Dodici giornali sottobraccio", un riconoscimento istituito nella città di Foligno dalla famiglia Picuti e dall'Ente Giostra della Quintana. Questo premio intende onorare la memoria dell'avvocato Ariodante Picuti, figura storica e indimenticata presidente della rievocazione cavalleresca folignate, nonché grande e appassionato cultore di giornalismo. Il premio viene assegnato a personalità che, con la loro opera, si sono distinte in maniera significativa nel campo dell'informazione e della comunicazione, contribuendo al progresso e alla qualità del settore.

Il meritato riconoscimento a Maria Concetta Mattei

La motivazione del premio, resa nota dai promotori, sottolinea la brillante carriera di Maria Concetta Mattei. In particolare, il suo lungo impegno al TG2 le ha permesso di farsi apprezzare per il suo garbo e la sua elevata professionalità, qualità con le quali ha saputo presentare quotidianamente le notizie al pubblico italiano. Successivamente, Mattei ha messo la sua vasta esperienza sul campo al servizio delle nuove generazioni di giornalisti, assumendo un ruolo di spicco al vertice della Scuola di giornalismo radiotelevisivo della Rai. Ha ricoperto questo incarico come prima donna nella storia dell'istituzione, segnando un importante traguardo.

Il premio, dunque, celebra non solo il suo esemplare percorso giornalistico, ma anche il suo fondamentale contributo alla formazione e all'ispirazione dei giovani professionisti dell'informazione.

Menzioni speciali e il Premio "Palazzo Candiotti"

Nel corso della medesima cerimonia, sono stati attribuiti altri importanti riconoscimenti. La Menzione speciale 2026 è stata assegnata a Giuseppe Cerasa, direttore delle rinomate Guide di Repubblica. La motivazione evidenzia la sua sensibilità professionale e umana, qualità che lo hanno portato, dopo una lunga e proficua carriera dedicata alla cronaca, a impegnarsi con dedizione nella divulgazione a livello nazionale delle straordinarie bellezze territoriali e delle prelibatezze enogastronomiche che caratterizzano la nostra Italia.

Un ulteriore riconoscimento, il Premio "Palazzo Candiotti", è stato conferito a Fausto Cardella, già procuratore generale della Repubblica di Perugia. A Cardella è stata riconosciuta la sua costante e sapiente vicinanza, pur nel rispetto dell'assoluta distinzione dei ruoli professionali, alle complesse problematiche che animano il mondo dell'informazione, sia a livello nazionale che locale. La sua esperienza e il suo impegno hanno rappresentato un punto di riferimento per il settore.

Dettagli della cerimonia di premiazione a Foligno

La solenne cerimonia di premiazione, un evento aperto al pubblico, si terrà lunedì 7 settembre alle ore 18. La suggestiva cornice sarà Palazzo Candiotti, storica sede dell'Ente Giostra della Quintana a Foligno.

La conduzione dell'evento sarà affidata a Roberto Conticelli, che guiderà la serata alla presenza dei componenti della famiglia Picuti e del presidente dell'Ente Giostra, Domenico Metelli. Sarà un momento significativo per celebrare l'eccellenza nel giornalismo e ricordare una figura importante per la comunità folignate.

L'impegno dell'Ente Giostra della Quintana per le tradizioni

L'Ente Giostra della Quintana di Foligno svolge un ruolo cruciale nell'organizzazione della celebre e storica rievocazione cavalleresca. Questo evento, che si tiene annualmente nella città umbra, non solo attira un vasto numero di partecipanti e spettatori da ogni parte, ma contribuisce in modo significativo alla valorizzazione delle tradizioni locali e alla promozione del ricco patrimonio culturale e territoriale di Foligno e dell'intera regione. La Giostra della Quintana rappresenta un appuntamento imperdibile che fonde storia, cultura e spettacolo, mantenendo viva l'identità della comunità.