Maria Grazia Calandrone è la vincitrice della dodicesima edizione del Premio Letterario Corrado Alvaro-Libero Bigiaretti. La scrittrice si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento con il romanzo "Dimmi che sei stata felice", pubblicato da Einaudi.

Il verdetto finale è stato espresso dal Comitato Direttivo del Premio, riunitosi a Vallerano, nella storica casa di campagna dei due illustri scrittori Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti. La decisione è giunta dopo aver raccolto i voti della Giuria Scientifica e della Giuria Popolare, che hanno attentamente valutato le opere in concorso per questa edizione.

La Giuria Scientifica, composta da esponenti di rilievo come Giuseppe Antonelli, Sara Benedetti, Carla Carotenuto, Anne-Christine Faitrop-Porta, Antonio Franchini, Alfredo Luzi, Fabrizio Ottaviani, Paolo Palma, Sergio Pent, Carlo Picozza, Laura Pugno, Graziella Pulce, Fabio Stassi e Pierluigi Vito, ha inoltre attribuito una menzione speciale a Giuseppe Lupo per il suo romanzo "Storia d’amore e di macchine da scrivere" (Marsilio). Tra le altre opere finaliste del Premio figurano "Cose umane" di Antonio Pascale (Einaudi), "Quello che so di te" di Nadia Terranova (Guanda) e "Stella randagia" di Piera Ventre (Nne).

Cerimonia di premiazione e le giurie

La solenne cerimonia di consegna dei riconoscimenti avrà luogo sabato 26 settembre 2026 presso il Palazzo della Cultura "Corrado Alvaro-Libero Bigiaretti" a Vallerano, in Piazza dell’Oratorio.

L’evento rappresenta il culmine di un processo di selezione articolato e inclusivo.

Oltre alla Giuria Scientifica, un ruolo fondamentale è stato svolto dalla Giuria Popolare, presieduta da Paolo Procaccioli. Quest'ultima è costituita da rappresentanti di arti, mestieri, imprenditoria, associazioni del territorio e dal mondo giovanile, a testimonianza della volontà di coinvolgere diverse fasce della società nella valutazione letteraria. Una Giuria studentesca, composta da giovani universitari dell’Università della Tuscia e dell’Università di Macerata, insieme a studenti dell’Istituto Superiore "Giulio Natta" di Milano e di vari istituti superiori della provincia di Viterbo, avrà il compito di assegnare nei prossimi giorni il "Premio Alvaro Bigiaretti Studenti".

L’organizzazione del Premio è curata congiuntamente dal Comune di Vallerano e dall’Associazione Culturale "Corrado Alvaro-Libero Bigiaretti". L’iniziativa è realizzata anche grazie al sostegno del Consiglio Regionale del Lazio e della Ditta Mizzella, e gode del patrocinio dell’Università della Tuscia, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata e del Touring Club Viterbo.

Il valore del Premio per la promozione della letteratura

Il Premio Letterario Corrado Alvaro-Libero Bigiaretti si conferma un appuntamento di grande rilievo nel panorama culturale italiano. Giunto alla sua dodicesima edizione, esso non solo celebra e valorizza l'eredità di due figure centrali del Novecento letterario italiano come Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti, ma si impegna attivamente nel sostenere i nuovi talenti e nel promuovere un dialogo costruttivo tra le diverse generazioni di scrittori e lettori.

L’approccio inclusivo, evidenziato dalla presenza di una Giuria studentesca e dalla composizione eterogenea delle altre giurie, sottolinea l’obiettivo primario degli organizzatori: avvicinare la letteratura contemporanea a un pubblico sempre più vasto, includendo giovani e diverse categorie sociali. Vallerano, un piccolo centro della provincia di Viterbo con una ricca tradizione culturale, si consolida così, grazie alla sinergia tra amministrazione comunale, università e associazioni locali, come un punto di riferimento e uno degli appuntamenti più attesi della stagione letteraria nazionale.