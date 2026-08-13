Fino al 15 ottobre, Palazzo Marchetti di Malfa accoglie la mostra personale dell'artista brasiliana Marina Perez Simão, intitolata "Amore a prima vista". Curata da Mirta d'Argenzio, l'esposizione propone un progetto site specific che celebra l'isola di Salina attraverso un'esplosione di colori e suggestioni ispirate alla natura e ai paesaggi delle Eolie.

L'allestimento si sviluppa in una stanza di Palazzo Marchetti, trasformata in un ambiente immersivo dove le pareti sono avvolte da un suggestivo murales che richiama le onde del mare. All'interno, sei paesaggi, realizzati ad acquerello su carta Arches, sono stati dipinti dall'artista a memoria, da Parigi, prendendo ispirazione dalla tipica finestra delle case eoliane.

I colori dominanti delle opere – il rosso della lava, il blu intenso del mare, il verde dei cespugli, il giallo e il viola del tramonto – narrano la complessità e la vibrante vitalità della natura di Salina.

Il percorso e la visione di Marina Perez Simão

Marina Perez Simão, nata nel 1980 a Vitòria, in Brasile, ha completato i suoi studi all'Ecole di Beaux Arts di Parigi, arricchendo la sua formazione con percorsi in giurisprudenza e filosofia. La sua carriera artistica l'ha vista protagonista di numerose mostre personali in importanti città internazionali, tra cui San Paolo, Nanchino, Londra, Lipsia e Parigi. Le sue opere sono oggi parte integrante di prestigiose collezioni pubbliche, come quelle del Buffalo Art Museum, dell'Institute of Contemporary Art di Miami, del Saint Etienne Metropole e del Phoenix Art Museum.

La curatrice Mirta d'Argenzio descrive la mostra come "un viaggio che invita ad altri viaggi, con le sue onde colorate che ci avvolgono, ci attraversano e ci portano verso l'altrove". Il titolo dell'esposizione, "Amore a prima vista", si ispira a una celebre poesia di Wislawa Szymborska e riflette il rapporto immediato e profondamente emotivo che l'artista ha instaurato con il maestoso paesaggio eoliano.

L'esperienza immersiva e la filosofia artistica

Il progetto "Amore a prima vista" si distingue per la sua capacità di trasformare lo spazio espositivo in un luogo di profonda riflessione concettuale ed emotiva. L'ambiente creato da Perez Simão a Malfa si caratterizza per un delicato equilibrio tra bianco, nero e colore, dove la pittura si rivela uno strumento potente per esplorare i territori più intimi della mente e dell'anima.

L'artista stessa afferma che "la pittura è per le cose che non possiamo nominare", evidenziando come la sua arte sia un mezzo espressivo capace di andare oltre i limiti del linguaggio e della musica.

La mostra offre ai visitatori un percorso visivo e sensoriale unico che, attraverso segni e colori, si trasforma in musica, danza e poesia. L'atmosfera rarefatta e suggestiva delle stanze anni Venti di Palazzo Marchetti contribuisce a rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, invitando il pubblico a perdersi nel proprio viaggio personale tra le onde cromatiche e le profonde atmosfere evocate dalle opere di Marina Perez Simão.