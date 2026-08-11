Torino celebra il centenario della nascita di Marisa Merz, figura emblematica dell'arte italiana e internazionale, con la grande mostra “Ad occhi chiusi”. L'esposizione, articolata su tre prestigiose sedi – il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e la Fondazione Merz – offre una panoramica estesa sulla sua poetica e il suo percorso artistico.

Nata a Torino nel 1926 e scomparsa nel 2019, Marisa Merz fu un'artista che reinterpretò con originalità i linguaggi dell’arte contemporanea.

La rassegna, in programma dal 12 settembre 2026 al 16 febbraio 2027, presenta numerose installazioni, sculture e disegni che caratterizzarono il suo stile riconoscibile, insieme a materiali inediti emersi da archivi e prestiti privati. L'iniziativa restituisce un ritratto articolato di una personalità dalla lunga e influente carriera, legata al movimento dell’Arte Povera.

Le sedi espositive e il percorso artistico

Ciascuna delle tre istituzioni torinesi accoglie un nucleo specifico della produzione di Marisa Merz. Il Castello di Rivoli espone i grandi interventi ambientali e opere realizzate tra gli anni Sessanta e Ottanta, testimoniando l’avvicinamento dell’artista all’Arte Povera. La GAM presenta una selezione di disegni, ritratti e lavori su carta, mettendo in risalto la dimensione più intima e riflessiva della Merz, con prestiti da collezioni pubbliche e private.

La Fondazione Merz, già sede di numerose rassegne dedicate a Marisa e Mario Merz, approfondisce gli ultimi anni della sua ricerca, esponendo sculture in cera, fili di rame e lamiera, materiali emblematici del linguaggio merziano.

Questa sinergia tra le istituzioni conferma Torino come città di riferimento nell’arte contemporanea, valorizzando il lascito di una figura centrale per la storia artistica nazionale ed europea. Il percorso integrato è arricchito da eventi collaterali, incontri pubblici e conferenze dedicate alla figura e all’opera della Merz.

Marisa Merz: l'artista e l'Arte Povera

Marisa Merz legò la propria ricerca al contesto d’avanguardia che negli anni Sessanta diede vita all’Arte Povera.

Pur differenziandosi per una cifra estremamente personale, l'artista lavorò fin dagli esordi a stretto contatto con materiali umili – tessuti, metalli e cera – realizzando opere che spesso univano elementi biografici a dimensioni universali. Vincitrice del Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia del 2013, Merz fu oggetto di numerose retrospettive in Italia e all’estero. Il suo approccio, segnato da una raffinata eleganza formale e da una costante tensione tra materia e spiritualità, trova oggi nuova valorizzazione nell’omaggio del centenario torinese.

La rassegna, grazie al contributo degli archivi delle istituzioni coinvolte, consente di riconsiderare l’eredità di Marisa Merz anche in relazione al tessuto culturale di Torino, dove la sua figura rimane fortemente radicata attraverso enti che negli anni hanno promosso studi, restauri ed esposizioni dedicate.