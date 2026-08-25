Il celebre regista Martin Scorsese ha accettato la proposta di assumere la Presidenza Onoraria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. La designazione, proposta dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, d’intesa con i soci fondatori e la presidente Silvia Calandrelli, attende ora la delibera formale del Consiglio di amministrazione. Questo passo si inserisce nel percorso di rinnovamento della governance dell'istituzione, che ha già visto le nomine di Calandrelli e del direttore artistico Gian Luca Farinelli, e che si completerà con il Comitato di Indirizzo Artistico.

In una lettera al Ministro Giuli, Scorsese ha espresso profonda gratitudine per l'incarico, evidenziando il suo profondo legame con la settima arte italiana. "Ringrazio il Ministro Giuli e la Fondazione per aver pensato a me per questo prestigioso incarico, che sono onorato di accettare", ha dichiarato il regista. Ha proseguito evidenziando come "Il cinema italiano è stato una fonte costante di ispirazione per tutta la mia vita. I film, gli autori e le tradizioni artistiche nate in Italia hanno profondamente plasmato sia la mia concezione del cinema sia il mio lavoro." Per Scorsese, essere legato in questa veste all'Accademia e ai Premi David di Donatello ha un significato particolarmente importante.

Si è detto "onorato di sostenere l'impegno dell'Accademia nella promozione internazionale del cinema italiano, della cultura cinematografica e di contribuire alle sue iniziative e attività culturali."

Il valore della nomina e l'impatto sul cinema italiano

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha rimarcato l'importanza di questa scelta, definendo Scorsese un "maestro e leggenda del cinema mondiale". Giuli ha evidenziato come "pochi autori incarnano come lui il legame profondo tra la grande tradizione italiana e la storia del cinema", sottolineando che la sua disponibilità ad accettare rappresenta un riconoscimento straordinario per la cinematografia italiana e per l'Italia stessa. Il legame biografico di Scorsese con le sue radici italiane trova così nuova espressione, rafforzando l'obiettivo di elevare il profilo internazionale dei Premi David di Donatello.

La presidenza onoraria di Scorsese si affianca a un processo di riorganizzazione delle cariche apicali dell'Accademia. Oltre alla presidente Silvia Calandrelli e al direttore artistico Gian Luca Farinelli, la nuova governance si completerà con la nomina del Comitato di Indirizzo Artistico. Questo organo definirà la direzione strategica della Fondazione per i prossimi anni, consolidando la sua missione di promozione e valorizzazione del cinema.

I David di Donatello: storia e ruolo nel panorama cinematografico

L'Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello è una delle istituzioni più significative per la promozione e la valorizzazione del cinema in Italia. Fondata nel 1955, l'Accademia si è ispirata ai grandi riconoscimenti internazionali, come gli Oscar, affermandosi come punto di riferimento centrale nel panorama culturale italiano.

Ogni anno, i David di Donatello premiano le migliori produzioni cinematografiche nazionali, celebrando la qualità e la creatività del settore attraverso una cerimonia seguita da un vasto pubblico.

I Premi si distinguono per l'attenzione ai grandi autori, agli attori e alle professionalità dell'industria cinematografica italiana. Le recenti decisioni della Fondazione, inclusa l'accettazione di Martin Scorsese nella governance, riflettono la volontà di coniugare una solida tradizione con una prospettiva sempre più internazionale. Questa direzione offre nuove prospettive per la promozione della cultura cinematografica italiana e per la valorizzazione delle sue eccellenze, a livello nazionale e globale.