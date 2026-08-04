Martina Latorre, costumista originaria di Satriano di Lucania (Potenza), classe 1993, si è affermata nel panorama cinematografico, spaziando dai grandi set internazionali ai cortometraggi d'autore. La sua missione è chiara: raccontare storie attraverso i costumi, un mestiere spesso sottovalutato ma cruciale nella costruzione di un film.

Negli ultimi anni, Latorre ha ricoperto il ruolo di assistente costumista in produzioni di rilievo come “Il Diavolo veste Prada 2”, “Artificial” e “Il Mostro”. Attualmente, è impegnata sul nuovo film di Gennaro Nunziante, che vede protagonista Angelo Duro.

Parallelamente, ha firmato i costumi per opere acclamate come “Tria”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, e “Majoneze”, finalista ai David di Donatello e in corsa per gli Oscar. Entrambi i progetti sono stati diretti da Giulia Grandinetti, evidenziando la sua versatilità e il suo talento come costumista.

Il suo percorso nel mondo del cinema è iniziato quasi per caso, alimentato da una profonda curiosità. Dopo gli studi nel campo della moda e un corso di fotografia in Spagna, si è ritrovata a lavorare come costumista su un cortometraggio. Questa esperienza dietro le quinte ha acceso la sua passione, spingendola a studiare e a costruire la sua professione. Per Latorre, il cinema è prima di tutto un mestiere dove ogni dettaglio contribuisce alla narrazione.

Sottolinea come un personaggio racconti molto di sé ancora prima di parlare, e il modo in cui è vestito offre allo spettatore informazioni essenziali sulla sua storia e sul suo carattere. Il compito del costumista è tradurre tutto questo in immagini, lavorando in stretta collaborazione con regista, scenografo, direttore della fotografia, truccatori e parrucchieri.

Creatività tra grandi set e produzioni indipendenti

Pur avendo preso parte a grandi produzioni, Martina Latorre evidenzia come sia nei progetti indipendenti che sente di poter esprimere al meglio la propria creatività. Nei set più grandi, infatti, ogni professionista svolge un ruolo molto specifico all'interno di una macchina complessa.

Nei film più piccoli, invece, quando ricopre il ruolo di costumista, ha la possibilità di dare voce alle sue idee, affrontando una sfida continua che le permette di mettere davvero qualcosa di suo nel lavoro.

Guardando alla sua regione d'origine, la Basilicata, Latorre riconosce grandi potenzialità per il settore cinematografico, ma sottolinea anche la necessità di maggiori investimenti nella formazione. La regione è sempre più scelta come location per produzioni, ma molti giovani sono ancora costretti a lasciare casa per formarsi. Sarebbe fondamentale, a suo avviso, creare opportunità stabili e valorizzare le maestranze locali per un vero sviluppo del settore.

Il ruolo del costumista e le opportunità nel cinema

Latorre lancia un messaggio ai ragazzi che sognano di entrare nel mondo del cinema, invitandoli a considerare le molteplici opportunità che questo settore offre. Accanto ad attori e registi, lavorano decine di professionisti che rendono possibile la magia dello schermo. Il cinema, ribadisce, è una professione come tante altre, che richiede studio, passione e una grande voglia di mettersi in gioco.

Per il futuro, Martina Latorre ha le idee chiare: le piacerebbe lavorare sempre più spesso come costumista in film storici o di genere, dove il costume assume un ruolo ancora più essenziale e distintivo nel racconto.