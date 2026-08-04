Una scoperta archeologica di eccezionale rilevanza è stata compiuta a Marzabotto, nell’antica città etrusca di Kainua, dove è stato riportato alla luce un pozzo rituale unico nel suo genere. Il ritrovamento è avvenuto nell’area sacra urbana dedicata alla dea Uni, durante la trentaquattresima campagna di scavo condotta dall’Università di Bologna e finanziata dalla Direzione generale Musei. Le indagini, dirette dalla professoressa Elisabetta Govi con il supporto del Gruppo Ravennate Archeologico (Gra-Gruppo), hanno permesso di recuperare un contesto di straordinaria integrità e valore storico, databile tra la fine del VI e i primi decenni del V secolo avanti Cristo, periodo che coincide con la fondazione di Kainua stessa.

Sul fondo del pozzo sono state rinvenute due statuette femminili in bronzo e un rarissimo piatto bronzeo, che conservano ancora il lucente colore originario del metallo. Questi manufatti sono stati interpretati come offerte votive deposte durante un solenne rito di fondazione della struttura. In uno strato superiore del riempimento, invece, sono stati individuati i resti scheletrici di due adulti, a testimonianza di un altrettanto significativo atto rituale di chiusura del pozzo. Gli esperti evidenziano che questa scoperta dimostra come il pozzo non assolvesse unicamente a una funzione di approvvigionamento idrico, ma rivestisse una complessa valenza sacra e rituale, strettamente legata sia alla nascita della città sia al culto dell’acqua.

L’Area Sacra di Kainua e il Culto Etrusco

Il pozzo si inserisce nell’importante contesto dell’area sacra urbana di Kainua, sito archeologico che ospita due imponenti templi monumentali. Le iscrizioni etrusche attribuiscono queste architetture alla coppia divina suprema del pantheon: Tinia, corrispondente al greco-romano Zeus/Giove, e la sua consorte Uni, equivalente a Hera/Giunone. L’Università di Bologna conduce campagne di scavo nel Parco archeologico di Kainua sin dal 1988, promuovendo un modello di cooperazione tra istituzioni come l’Università, il Ministero della Cultura e associazioni come il Gra-Gruppo Ravennate Archeologico. L’ultima edizione delle indagini ha beneficiato di un finanziamento di 140.000 euro.

Le continue ricerche hanno costantemente restituito materiali votivi e reperti che confermano la centralità dei culti legati alla sfera femminile, al potere dell’acqua e ai riti di fondazione e chiusura degli edifici sacri. L’attività archeologica ha così arricchito la conoscenza del sistema religioso e urbanistico della città etrusca di Marzabotto, offrendo una visione più completa delle antiche pratiche rituali.

Il Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto e le Nuove Acquisizioni

La rilevanza di questa scoperta trova immediato riscontro nel nuovo allestimento del Museo nazionale etrusco di Marzabotto, inaugurato a giugno con un concept museografico innovativo, pensato per accogliere e valorizzare i reperti appena rinvenuti.

I materiali emersi dal pozzo, una volta completati gli studi e gli approfondimenti scientifici necessari, entreranno a far parte dell’esposizione permanente del museo. Sorto all’esterno del parco archeologico urbano, il museo ha negli anni raccolto le testimonianze degli scavi di Kainua, affermandosi come uno dei principali poli di studio della civiltà etrusca in Emilia-Romagna. Il percorso espositivo illustra la storia insediativa dell’area e custodisce importanti nuclei di oggetti votivi, architettonici e funerari, presentati con particolare attenzione alla narrazione storica delle pratiche sacre etrusche.

Le scoperte recenti, tra cui il pozzo rituale di fondazione e chiusura, con il rinvenimento di statuette bronzee, piatti cerimoniali e resti umani, contribuiscono in modo significativo a restituire profondità storica e antropologica al paesaggio urbano dell’antica città etrusca.

Questi nuovi elementi sono fondamentali per una migliore comprensione dei riti religiosi, delle offerte votive e del complesso rapporto tra la comunità, la costruzione dello spazio sacro e i codici simbolici della civiltà etrusca.