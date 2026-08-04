Il chitarrista siciliano Matteo Mancuso torna a Roma, alla Casa del Jazz, per la tappa del suo tour internazionale "Route96". L'artista presenterà il suo secondo disco omonimo, accompagnato da Riccardo Oliva al basso e Gianluca Pellerito alla batteria.

L'album "Route96" fa riferimento alla celebre Route 66 americana e alla data di nascita di Mancuso. Il musicista lo ha descritto come "un lavoro più consapevole ed omogeneo", frutto di un anno di composizione e registrazione. Ha aggiunto che il disco "dice in modo più onesto quello che sono adesso" ed è "più centrato sugli arrangiamenti, sulle melodie e su quello che mi piace".

Mancuso ha imparato a suonare grazie al padre Vincenzo. Con il trio da lui fondato, SNIPS, ha proposto una versione di "The Chicken" che ha raggiunto milioni di visualizzazioni sui social. Nel 2020 ha creato un nuovo trio conStefano India al basso e Giuseppe Bruno alla batteria, iniziando a comporre brani originali. Nel 2023, dopo l'uscita del suo primo album solista intitolato "The Journey", ha avviato un nuovo ciclo di concerti con la formazione attuale. Il suo canale YouTube conta quasi 300 mila iscritti e ha ricevuto attestazioni di stima da artisti come Steve Vai, Al di Meola, Joe Bonamassa ed Eric Johnson.

"Summertime 2026" alla Casa del Jazz

La Casa del Jazz ospita "Summertime 2026", rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma, in programma dal 13 giugno al 7 agosto.

L'evento comprende oltre quaranta concerti, confermandosi tra gli appuntamenti più rilevanti della scena jazz europea.

La Casa del Jazz nel Roma Summer Fest

La rassegna si inserisce nel più ampio Roma Summer Fest, estendendo la sua programmazione anche alla Casa del Jazz. Questo crea un dialogo tra spazi culturali diversi e amplia l'offerta musicale estiva della città.