Il compositore e autore calabrese Maurizio Scicchitano rende un tributo a "Domenica In", uno dei programmi storici della televisione italiana, che da generazioni accompagna i pomeriggi festivi. Il suo omaggio si concretizza nel brano inedito "C’è Domenica In", concepito senza finalità commerciali o ambizioni di sigla ufficiale.

Un omaggio musicale alla storia televisiva

Scicchitano la definisce "un dono puro e disinteressato, un’opera nata per amore". Il brano è descritto come un "ponte tra note e memoria", un "viaggio dolce lungo cinquant’anni di storia, arte e costume del nostro Paese", con una melodia che conquista subito.

Dal ritmo "trascinante, simpatico ed allegro", la composizione genera freschezza, buonumore e spensieratezza, inducendo al benessere e al ballo.

Il brano esprime anche gratitudine ai conduttori del talk show: dall'ironico fondatore Corrado Mantoni al garbato Mino Damato, dal "monumentale" Pippo Baudo alla "tenerissima" Mara Venier. L'opera omaggia le figure che hanno segnato la storia del programma, contribuendo al suo successo.

Il vasto percorso artistico di Maurizio Scicchitano

Maurizio Scicchitano è prolifico nella creazione di opere musicali dedicate a eventi e personalità di rilievo. Tra le sue opere si annovera "Loving", il brano donato ai reali inglesi William e Kate per il loro matrimonio; seguono "Beautiful Child", "A Gift For You" e "With All My Heart", composti per le nascite dei figli.

Questi omaggi hanno emozionato la coppia ducale, che ha espresso ringraziamento e stima.

Scicchitano ha anche realizzato la prima canzone dedicata a Papa Francesco. Intitolata "Come Puoi", è stata creata in collaborazione con il fratello Piero Scicchitano e il supporto artistico di Ernesto Vitolo, storico tastierista di Pino Daniele. Il brano è stato inciso da Massimo Ranieri e pubblicato dal settimanale "A Sua Immagine", in sinergia con la Rai e la Conferenza Episcopale Italiana.

Il compositore calabrese include inoltre un omaggio musicale al Festival di Sanremo, intitolato "Il fiore all’occhiello". Questo brano, che colma una "nostalgia da lungo tempo", è dedicato alla kermesse canora. L'opera è caratterizzata dall'armonia tra la musica dei fratelli Scicchitano e il testo "ad hoc" del paroliere romano Avio Focolari, che presta anche la sua voce.

Registrato al Mordende Recording Studio di Fiano Romano, il brano vanta l'arrangiamento del bassista Massimo Pizzale e il co-arrangiamento del chitarrista Stefano Zaccagnini (entrambi dell'orchestra Rai diretta dal maestro Gianni Mazza), con Paolo Iurich al pianoforte e Beppe Basile alla batteria. Un tocco distintivo è il contributo della violoncellista ungherese Zsuzsanna Krasznai, che ha creato un'atmosfera di impareggiabile delicatezza. Il lavoro è disponibile sul web con suggestive immagini della Città dei fiori.

La produzione di Maurizio Scicchitano si caratterizza per un approccio improntato alla gratuità e al riconoscimento artistico, omaggiando figure ed eventi di rilievo attraverso la musica.