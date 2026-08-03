I Megadeth di Dave Mustaine hanno annunciato un'unica data italiana del loro tour d’addio, fissata per il 6 aprile 2027 all’Unipol Forum di Assago (Milano). L'evento rientra nel «Breakout: Hibernation Of The Nations Europe Tour 2027», parte indoor del tour mondiale. Sul palco, i Megadeth saranno affiancati da Black Label Society e Testament.

Biglietti e Pacchetti

Le prevendite iniziano il 4 agosto (fan club), proseguendo il 5 agosto (sito artista) e il 6 agosto (Metalitalia.com e Spotify dalle 12:00). La vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com aprirà il 7 agosto dalle 10:00.

Disponibili pacchetti Early Entrance e VIP (incontri artisti, merchandising, ingresso anticipato, cimeli esclusivi, esperienze imperdibili). I fan possono unirsi alla Megadeth Cyber Army per accesso prioritario.

Il Tour: Una Celebrazione

Dave Mustaine ha dichiarato: «Non si tratta di dire addio - si tratta di celebrare tutto ciò che abbiamo costruito insieme negli ultimi quattro decenni. Ogni città ha la sua storia, ogni pubblico ci ha regalato ricordi indimenticabili, e vogliamo tornare per festeggiare tutto questo con i fan che hanno reso possibile tutto ciò». Mustaine ha aggiunto che la scelta di Black Label Society e Testament è motivata dal rispetto e dalla volontà di offrire una vera e propria celebrazione del metal: «Questa formazione rappresenta decenni di musica heavy, e sarà una serata incredibile per i fan».

La tappa europea del tour inizierà il 9 marzo 2027 a Belfast, con 24 date in arene tra Regno Unito ed Europa continentale, e si concluderà il 13 aprile a Lisbona, in Portogallo.

Megadeth: Carriera e Successi

Con oltre 50 milioni di album venduti e un Grammy Award per «Dystopia» (Best Metal Performance), i Megadeth vantano migliaia di concerti e un'ultraquarantennale carriera, consolidando il loro ruolo nel thrash metal mondiale.