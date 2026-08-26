Il mercato della musica registrata in Italia ha registrato una crescita significativa nel primo semestre del 2026, chiudendo il periodo con un incremento del 7,3% e un fatturato complessivo di circa 225 milioni di euro. Questa espansione è trainata principalmente dal settore digitale, che rappresenta ormai l’80% del mercato totale, e in particolare dallo streaming.

Lo streaming si conferma il motore principale di questa progressione, con oltre 52 miliardi di riproduzioni nei primi sei mesi dell’anno, generando un fatturato di 179 milioni di euro e segnando un aumento del 7% rispetto al 2025.

All'interno del digitale, il segmento in abbonamento mostra la performance più robusta, con una crescita del 9,45%, passando da 120 a 132 milioni di euro. L’audio streaming supportato da pubblicità ha invece registrato una lieve flessione dell’1,31%, mentre il video streaming ad-supported ha segnato un incremento del 2,73%. Da notare il marcato calo del segmento mobile, che ha subito una contrazione del 40%, scendendo da 67 a 40 milioni di euro. Anche il download digitale ha mostrato un segno negativo, perdendo circa il 9% rispetto all’anno precedente.

Il Ritorno del Fisico e il Boom del Vinile

In netta controtendenza rispetto ai trend digitali negativi, il comparto fisico ha mostrato una notevole resilienza, aumentando la sua incidenza fino al 12% del mercato.

Questo risultato è prevalentemente guidato dall’esplosione del vinile, che ha registrato un impressionante +18,5% nell’ultimo anno, portando il suo giro d’affari da 22 a 26 milioni di euro. Il vinile si è affermato come un fenomeno di massa e un oggetto di culto, contribuendo in modo sostanziale a sostenere la quota di mercato dei supporti tradizionali. Anche il CD ha mostrato una leggera ripresa, con una crescita dell’1,29%, attestandosi su un fatturato di circa 11 milioni di euro. Questi dati evidenziano come, nonostante la predominanza del digitale, una parte del pubblico continui a valorizzare la qualità e la tangibilità dei formati fisici.

Dominio Digitale e l'Evoluzione dello Streaming

Lo scenario del mercato musicale italiano nel primo semestre 2026 è chiaramente dominato dalla musica digitale, che costituisce l’80% del giro d’affari complessivo.

La componente streaming gioca un ruolo centrale, con le sottoscrizioni a pagamento che si confermano la modalità preferita dagli utenti, superando le versioni gratuite con pubblicità. La costante crescita dello streaming riflette l’evoluzione delle abitudini di consumo, favorita dalla sempre maggiore diffusione di dispositivi mobili e connessioni ad alta velocità. Tuttavia, è interessante notare come la spesa generata dai contenuti mobile abbia registrato un forte calo nel periodo analizzato, mentre il download digitale continua la sua progressiva contrazione.

La vitalità del mercato si manifesta anche nella capacità delle piattaforme video di mantenere una crescita positiva, anche nell’ambito ad-supported. L'insieme di questi fattori evidenzia come l'industria musicale rimanga un settore dinamico e in grado di adattarsi costantemente alle nuove tendenze del consumo culturale.