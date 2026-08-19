Nel centro di Mestre, durante i lavori per la rete del gas, è stata fatta una scoperta archeologica di rilievo: un pozzo-cisterna in muratura del XV secolo. Il manufatto, in ottimo stato di conservazione e integro con la sua copertura, è stato documentato. Accanto, sono emersi tratti di antiche murature, testimonianza di edifici precedenti o coevi e di lunga frequentazione. Le indagini sono state condotte con la Soprintendenza.

Concluse le indagini, è in corso un'analisi approfondita per definire cronologia e funzione delle strutture. Secondo le prescrizioni della Soprintendenza, i manufatti saranno protetti e ricoperti per la conservazione, con la nuova condotta del gas riposizionata a distanza di sicurezza.

Questa soluzione tutela il ritrovamento e apre a future opportunità di valorizzazione degli assi storici di Mestre. L'assessore Riccardo Brunello ha evidenziato l'importanza di tale soluzione per la conservazione integrale e la futura segnalazione in superficie di queste significative testimonianze della storia mestrina.

Altri ritrovamenti archeologici

Oltre al pozzo-cisterna quattrocentesco, l'area ha rivelato ulteriori elementi. Sono stati individuati tratti di murature più antiche, attestanti diverse fasi di costruzione e riuso. Una grande fossa di spoliazione, compatibile con il tracciato delle mura del Castelnuovo, è un ritrovamento significativo. Queste mura furono smantellate per far spazio a nuove costruzioni; parte del materiale fu reimpiegato per l'edificazione del Palazzo Tirabosco (XVII secolo) di Vincenzo Scamozzi.

Completano il quadro canalizzazioni e stratificazioni di riporto, che confermano la riorganizzazione dello spazio urbano.

Questi ritrovamenti contribuiscono a ricostruire la complessità delle trasformazioni storiche dell'area centrale di Mestre, fornendo informazioni preziose sulla rete idrica antica e sull'evoluzione delle strutture difensive e residenziali.

Mestre: storia urbana

L'area di Mestre, crocevia strategico tra Venezia e la terraferma, ha vissuto intense urbanizzazioni tra il basso Medioevo e la prima età moderna. La scoperta del pozzo-cisterna arricchisce le conoscenze su risorse idriche e gestione dell'acqua potabile. La presenza delle mura del Castelnuovo, poi demolite, e il riutilizzo dei materiali per edifici come Palazzo Tirabosco, evidenziano il costante adattamento della città alle mutate esigenze.

Il progetto di tutela e recupero, proposto dalla Soprintendenza, apre nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di Mestre, con possibili segnalazioni in superficie o future aperture al pubblico.