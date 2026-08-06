Il Metaponto Beach Festival torna il 16 agosto 2026 con la sua ventunesima edizione, riaffermando la centralità della musica reggae. L'evento si distingue per l'incontro tra i ritmi giamaicani e i dialetti del Sud Italia, creando un connubio sonoro unico. L'appuntamento principale, la Meridional Reggae Reunion, si terrà nella suggestiva cornice del Castello Torremare di Metaponto, nel comune di Bernalda (Matera), a partire dalle ore 21.30. L'organizzazione è curata dall'associazione culturale Krikka di Bernalda, che ha riunito un parterre di artisti di spicco.

Sul palco si alterneranno nomi come Davide Shorty, Fido Guido, Killacat & Gioman, affiancati dalla resident band lucana, i Krikka Reggae, promettendo una serata all'insegna del ritmo e della contaminazione culturale.

Manuel Tataranno, direttore artistico del festival, ha delineato la visione che anima l'iniziativa, sottolineando l'importanza di una cultura che "non si limita a intrattenere, ma che accende relazioni, crea consapevolezza e semina futuro". Ha evidenziato il ruolo di Metaponto, che "non è solo uno sfondo, ma diventa un centro vivo, un luogo simbolico dove le voci del Meridione si incontrano". L'evento mira a celebrare la ricchezza dei dialetti, delle sonorità e delle storie del Sud, percepite come energie contemporanee.

L'obiettivo artistico è "tenere insieme radici e visione, dare spazio a un linguaggio popolare che sa essere universale", ripartendo "dal mare, dalla piazza, dalle persone e dalla musica che unisce". Tataranno ha concluso definendo l'evento "un atto artistico e insieme politico, ma soprattutto un gesto d’amore verso questa terra e un invito a guardare al futuro attraverso la forza della cultura".

Il Cartellone Artistico e la Notte Bianca di Presentazione

La presentazione ufficiale della line-up della ventunesima edizione si è tenuta il 24 luglio, durante la Notte Bianca a Metaponto, in Piazza Alessidamo, con esibizioni di artisti locali e la partecipazione della Krikka Reggae. La serata del 16 agosto vedrà la partecipazione di numerosi artisti da diverse regioni del Sud Italia: dalla Sicilia Davide Shorty, dalla Calabria Killacat & Gioman, dalla Puglia Fido Guido e altri, oltre alla Krikka Reggae Orchestra per la Lucania.

L'evento si aprirà con un open act di Kianka Town e si concluderà con una dance hall animata dal Wicked and Wild Sound System, garantendo un'esperienza musicale completa e dinamica.

Sostegno e Collaborazioni Istituzionali

L'organizzazione del Metaponto Beach Festival è curata dall'associazione culturale Krikka di Bernalda. L'iniziativa è supportata da Arci Basilicata, l'associazione Multietnica di Potenza e Kido Music. Tra i partner istituzionali figurano il Comune di Bernalda e la Regione Basilicata, a testimonianza del riconoscimento del festival come evento di rilievo. Questo appuntamento si conferma come uno dei principali dell'estate lucana, con l'intento di valorizzare le eccellenze artistiche del territorio e promuovere la cultura musicale come strumento di coesione e crescita sociale per la regione.