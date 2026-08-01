Ad Assisi, migliaia di giovani da ogni parte del mondo si sono riuniti per un pellegrinaggio internazionale sulle orme di San Francesco. L'evento, nella suggestiva città umbra, vede ragazzi e ragazze percorrere i luoghi simbolo della vita del santo, condividendo momenti di preghiera, riflessione e fraternità. Questa iniziativa, in un contesto di accoglienza e spiritualità, mira a far rivivere il messaggio francescano di pace e semplicità, ispirando le nuove generazioni.

Attività e spirito di condivisione

I giovani partecipanti sono coinvolti in un programma di cammini, incontri e attività spirituali che si snodano attraverso i principali siti francescani di Assisi, tra cui la Basilica di San Francesco e la Porziuncola.

Il pellegrinaggio è una preziosa occasione di incontro tra culture diverse, accomunate dal desiderio di riscoprire i valori trasmessi da San Francesco. L'evento include momenti di confronto e testimonianze, con la partecipazione di figure religiose e rappresentanti delle comunità locali. L'iniziativa mira a promuovere la solidarietà tra i giovani e a rafforzare il loro senso di appartenenza a una comunità internazionale.

Assisi: cuore della spiritualità francescana

Assisi, città indissolubilmente legata a San Francesco, si conferma meta privilegiata di pellegrinaggi e incontri spirituali. Il raduno dei giovani si inserisce in una tradizione consolidata che vede la città umbra come luogo di dialogo e accoglienza.

Le autorità locali e le istituzioni religiose hanno evidenziato l'importanza di iniziative come questa per la promozione dei valori francescani e il coinvolgimento delle nuove generazioni. La presenza di migliaia di giovani ad Assisi riafferma il ruolo centrale della città nel panorama spirituale internazionale, consolidando il legame tra la memoria di San Francesco e l'attualità del suo messaggio.