Dal 12 al 14 agosto, il suggestivo borgo di Miglionico, in Basilicata, si prepara a un emozionante viaggio nel tempo con la XV edizione della 'Congiura dei Baroni'. Questa rievocazione storica trasforma il celebre Castello del Malconsiglio, uno dei borghi più belli d'Italia, in un vivido palcoscenico della storia aragonese. La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio culturale della Regione Basilicata e il riconoscimento del Ministero della Cultura, celebra gli eventi cruciali del 1485, quando i potenti baroni del Regno di Napoli si riunirono proprio in questo castello per un incontro decisivo con Re Ferrante d'Aragona.

L'evento rappresenta un traguardo importante, frutto di un lungo percorso partecipato che ha coinvolto attivamente l'intera cittadinanza.

Un evento che unisce storia e comunità

La 'Congiura dei Baroni' si distingue per il suo forte coinvolgimento cittadino, un vero e proprio progetto culturale condiviso. La comunità di Miglionico ha partecipato attivamente per mesi, attraverso laboratori sartoriali, workshop dedicati al teatro e all'arte dei tamburi e sbandieratori, e l'allestimento di scenografie diffuse. Giovani, associazioni locali e maestranze del territorio si fanno attori e custodi della propria identità, rendendo la manifestazione un esempio di partecipazione collettiva e di valorizzazione del patrimonio locale.

Il programma tra cortei e spettacoli

I tre giorni della manifestazione sono scanditi da un ricco programma di eventi. Il 12 agosto si aprirà con la presentazione ufficiale e una narrazione storica dettagliata dell'episodio del 1485, seguita da un evento culinario curato dalla Proloco di Miglionico. Il 13 agosto sarà interamente dedicato ai più giovani con la 'Congiura dei piccoli', dove bambini e bambine, preparati dal centro arti integrate di Matera, saranno i protagonisti del corteo e dello spettacolo teatrale. Le giornate vedranno alternarsi cortei storici, mercati d'epoca, esibizioni di musici e sbandieratori, spettacoli teatrali e animazioni storiche nelle piazze. Non mancheranno falconieri, giocolieri, mangiafuoco e percorsi gastronomici che arricchiranno l'esperienza dei visitatori, offrendo un'immersione completa nella vita medievale.

Il gran finale con Enzo Decaro e il Castello del Malconsiglio

Il momento culminante della rievocazione sarà la serata finale del 14 agosto. L'attore e regista Enzo Decaro vestirà i panni di Re Ferrante d'Aragona, diventando il protagonista centrale della messa in scena nel piazzale del Castello. Decaro darà voce e volto ai tesissimi snodi politici e ai sotterfugi che caratterizzarono la celebre alleanza tra i Baroni e la Corona. Il Gran Corteo Storico attraverserà il centro cittadino, culminando con la rievocazione teatrale e spettacolari videomapping immersivi della Congiura, nel suggestivo scenario del Castello del Malconsiglio. Questo maniero, simbolo della città, deve il suo nome proprio al fallimento di quel tentativo di conciliazione del 1485, un episodio che ogni anno la rievocazione storica riporta in vita, valorizzando la memoria di uno degli eventi più significativi della storia locale e del Sud Italia.