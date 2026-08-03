Dal 6 al 31 agosto 2026, la Pinacoteca Ambrosiana e la Cripta di San Sepolcro aprono le loro porte gratuitamente ai residenti del Comune di Milano. Un’iniziativa pensata per offrire ai cittadini milanesi l’opportunità di immergersi nell’arte e nella storia della città senza alcun costo di ingresso, semplicemente esibendo un documento d’identità valido che attesti la residenza.

Antonello Grimaldi, segretario generale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, ha sottolineato l’importanza di queste aperture: “L’arte di Leonardo, Caravaggio, Raffaello e di tutti i maestri conservati qui non può restare solo dietro una vetrina: deve incontrare la città”.

Grimaldi ha aggiunto che l’obiettivo è “restituire l'Ambrosiana e la Cripta con i loro capolavori ai milanesi”, promuovendo un’idea di museo che esca dalle sue mura, spesso percepite come elitarie e autoreferenziali, per tornare a essere un luogo accessibile a tutti.

Modalità di accesso e agevolazioni estive

Per usufruire dell’ingresso gratuito, i residenti milanesi dovranno recarsi direttamente presso la biglietteria della Pinacoteca Ambrosiana o della Cripta di San Sepolcro e presentare un documento d’identità che certifichi la residenza nel Comune di Milano. È importante notare che la promozione non è prenotabile online e i biglietti gratuiti sono disponibili esclusivamente presso le biglietterie fisiche.

Oltre all’offerta per i residenti, la Pinacoteca Ambrosiana estende le sue agevolazioni anche agli over 65. Fino al 31 agosto, infatti, gli anziani potranno beneficiare dell’ingresso gratuito sia alla Pinacoteca sia alla Cripta, una promozione attiva già dal 16 luglio. Anche in questo caso, sarà sufficiente presentare un documento d’identità in biglietteria.

La Pinacoteca Ambrosiana propone inoltre un’interessante apertura serale il sabato, con orario prolungato fino alle 22:00 (ultimo ingresso alle 21:00) e biglietti a prezzo ridotto, offrendo un’occasione unica per vivere il museo in un’atmosfera diversa.

Un viaggio nell'arte e nella storia di Milano

Fondata nel 1618 dal cardinale Federico Borromeo, la Pinacoteca Ambrosiana è riconosciuta come il museo più antico di Milano e custodisce un patrimonio artistico di inestimabile valore.

Tra i suoi capolavori spiccano la Canestra di frutta di Caravaggio, il Ritratto di Musico di Leonardo da Vinci (l’unico ritratto maschile del genio toscano), il Cartone della Scuola di Atene di Raffaello (il disegno preparatorio originale dell’affresco vaticano), tre opere di Tiziano e i preziosi fogli del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, esposti a rotazione.

La Cripta di San Sepolcro, inclusa nelle promozioni, offre un’esperienza unica, permettendo ai visitatori di camminare letteralmente sull’antico Foro romano di Mediolanum, la Milano di duemila anni fa, per un’immersione profonda nella storia della città.

La Pinacoteca Ambrosiana si trova in Piazza Pio XI 2 a Milano, facilmente raggiungibile a piedi dalle fermate della metropolitana Cordusio (M1, 5 minuti) e Duomo (M1/M3, 7 minuti).

Gli orari di apertura, validi dal 16 luglio al 31 agosto, prevedono l’apertura dalle 10:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e la domenica. Il mercoledì il museo rimane chiuso, mentre il sabato l’orario è esteso fino alle 22:00, con ultimo ingresso consentito alle 21:00.