L'edizione 2026 del Forum Cultura di Milano prenderà il via con un percorso innovativo che coinvolgerà direttamente i nove Municipi cittadini. Questa fase preparatoria si svolgerà dal 15 settembre al 22 ottobre, con nove appuntamenti dedicati al confronto con le realtà culturali locali. L'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, ha annunciato che questa nuova modalità precederà l'evento centrale del Forum, previsto dal 3 all'8 novembre. L'assessore Sacchi ha sottolineato l'importanza di ascoltare e confrontarsi con gli operatori culturali nei Municipi, che ogni giorno contribuiscono alla vita culturale della città.

Il programma prevede il coinvolgimento dell’intera rete degli istituti e degli spazi culturali civici, con tre giornate di tavoli di lavoro presso il CASVA – Centro di Alti Studi sulle Arti Visive e un calendario di iniziative aperte al pubblico.

Un percorso nei quartieri e spazi di confronto

L'assessore Sacchi ha spiegato che la scelta di avviare il Forum Cultura prima di novembre, con un percorso che attraversa tutti i nove Municipi, mira a incontrare e ascoltare direttamente le professioniste e i professionisti che ogni giorno producono, organizzano e rendono possibile la cultura nei diversi territori della città, mettendo in relazione esperienze, bisogni e visioni. L’edizione 2025 aveva già coinvolto oltre 400 operatori in più di 50 tavoli di lavoro e con oltre 200 appuntamenti.

“Quest’anno allarghiamo ancora il perimetro – conclude Sacchi. – Vogliamo che il Forum non sia soltanto una settimana all’anno, ma diventi uno spazio di confronto stabile sempre più aperto a chi fa cultura a Milano”.

Il Forum Cultura: struttura e obiettivi

Il Forum Cultura rappresenta uno spazio di riflessione e dialogo dedicato al sistema culturale milanese, con l’obiettivo di favorire collaborazione, ascolto e co-progettazione tra cittadini, operatori ed esperti del settore. Nelle sue diverse edizioni, il Forum ha affrontato tematiche che spaziano dalle arti visive allo spettacolo dal vivo, dai musei alle biblioteche, fino alle performing arts. Gli incontri e i tavoli di lavoro, organizzati presso la sede del CASVA – Centro di Alti Studi sulle Arti Visive, sono riservati agli operatori e prevedono approfondimenti su molteplici ambiti della cultura cittadina. Il programma include anche iniziative pubbliche diurne e serali, oltre a eventi nei musei civici e nelle biblioteche durante il weekend dell’8 e 9 novembre.