Il Labirinto della Masone di Fontanellato (Parma) ospiterà la mostra "Visioni. Milo Manara nel Labirinto" dal 3 ottobre 2026 al 6 gennaio 2027. Promossa dalla Fondazione Franco Maria Ricci, l'esposizione offre uno sguardo inedito sull'opera di Milo Manara, tra i più importanti autori del fumetto contemporaneo. La mostra mette in dialogo la sua produzione, che attraversa oltre cinquant'anni di attività, con il tema del labirinto, inteso come spazio dell'immaginazione, del mito e della ricerca interiore. Saranno esposte tavole originali, illustrazioni e materiali preparatori provenienti dall'archivio dell'artista, collezioni private e prestatori internazionali.

L'itinerario si articola in tre sezioni tematiche. La prima esplora il labirinto come metafora del subconscio e dell'immaginazione, con tavole tratte da "Fone" (omaggio alla "Biblioteca di Babele" di Borges), "Giuseppe Bergman", "Viaggio a Tulum" e "Fuga da Piranesi". La seconda sezione, "Il labirinto come luogo del mito", presenta bozzetti scenografici per "Così fan tutte", dove il mondo classico si manifesta attraverso figure mitologiche e metamorfosi ovidiane, con la figura del Minotauro. La terza sala, "Il viaggio interiore", è dedicata alle tavole dell'adattamento a fumetti de "Il Nome della Rosa" di Umberto Eco, con un esplicito omaggio a Jorge Luis Borges tramite il personaggio di Jorge da Burgos.

Manara, il labirinto e i maestri della letteratura

Il Labirinto della Masone, il più grande labirinto di bambù al mondo, fu ideato dall'editore Franco Maria Ricci (1937-2020) come omaggio al simbolo del labirinto. Questo tema fu profondamente caro a Ricci e allo scrittore argentino Jorge Luis Borges, che lo ispirò a costruire un luogo fisico dedicato a tale archetipo. Per Borges, il labirinto era una costruzione mentale e narrativa, simbolo dell'infinito, della conoscenza e delle possibilità del racconto. La mostra su Manara si inserisce qui come naturale prosecuzione di un dialogo tra immagini e letteratura, confrontando il fumetto con i riferimenti culturali di Ricci e Borges.

L'esposizione evidenzia un Manara che supera l'identificazione esclusiva con l'erotismo.

Se le figure femminili sensuali restano una cifra stilistica, il percorso sottolinea la sua capacità di trasformare i grandi racconti letterari in immagini, confermando la dimensione narrativa della sua opera. Significativa è la sezione dedicata a "Il Nome della Rosa", dove Manara ha tradotto in tavole illustrate la ricchezza simbolica e filosofica del romanzo di Eco. L'artista ha scelto di non semplificare il testo, ma di accompagnarlo con una narrazione visiva raffinata, rispettandone ritmo e significato. Questo lavoro è stato un caso editoriale di rilievo internazionale.

Il fumetto d'autore nel cuore della cultura

Il complesso del Labirinto della Masone, voluto da Franco Maria Ricci a Fontanellato, è un centro culturale che ospita mostre e la sua collezione d'arte e bibliografica.

La mostra "Visioni" celebra la creatività di Manara e valorizza questo spazio come punto d'incontro tra diverse forme artistiche. Il dialogo tra Borges (origine del luogo), Eco (dimensione filosofica) e Manara (rilettura contemporanea) si intreccia qui, muovendosi tra cultura alta e immaginario popolare.

L'esposizione conferma la progressiva affermazione del fumetto d'autore come arte riconosciuta nelle istituzioni museali. Le tavole di Manara dimostrano come la nona arte possa dialogare con i grandi classici della letteratura, la pittura e il cinema, affrontando temi universali come la conoscenza, il desiderio, il mistero e la ricerca di sé, senza perdere la propria identità. Il pubblico potrà esplorare le profonde connessioni tra l'immaginazione visiva di Manara, la tradizione del labirinto e le influenze dei grandi autori occidentali.