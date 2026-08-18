Mimmo Paladino, figura eminente dell’arte contemporanea italiana e tra i massimi esponenti della Transavanguardia, è stato scelto per firmare il manifesto della quinta edizione del Capalbio Film Festival, in programma dal 17 al 20 settembre 2026. L’evento, promosso e organizzato dalla Fondazione Capalbio con il sostegno del Comune e il patrocinio della Regione Toscana, vedrà l’artista non solo come autore dell’immagine ufficiale, ma anche come protagonista di una mostra personale presso la Galleria il Frantoio, curata da Davide Sarchioni e aperta al pubblico per tutto l’autunno.

Il Capalbio Film Festival: tra arte e settima arte

La decisione di affidare a Paladino la realizzazione del manifesto si inserisce in una consolidata tradizione del festival, che nelle edizioni precedenti ha coinvolto artisti come Marco Delogu, Vincenzo Marsiglia, Gianmarco Chieregato e Chiara Rapaccini. L'apertura del festival sarà impreziosita da una proiezione speciale di “Quijote”, un film diretto dallo stesso Paladino, al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige. La serata inaugurale si terrà al Teatro del Leccio, il nuovo anfiteatro all’aperto progettato da Maurice Nio e inaugurato nel giugno 2026. Saranno presenti Margherita Buy, madrina onoraria, il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini, la presidente della Fondazione Capalbio Maria Concetta Monaci, e i direttori artistici Steve Della Casa e Daniele Orazi.

Mimmo Paladino: un percorso artistico poliedrico

Il percorso artistico di Mimmo Paladino ha lasciato un segno indelebile sulla scena italiana e internazionale fin dagli anni Settanta, distinguendosi come protagonista della Biennale di Venezia del 1980. La sua produzione spazia con maestria tra pittura, scultura, teatro, letteratura e cinema, superando i confini tradizionali. Tra le sue opere più iconiche figurano l'installazione permanente Hortus Conclusus a Benevento e la celebre Montagna di Sale. Il suo legame con il mondo cinematografico è particolarmente significativo, come dimostrano “Quijote”, da lui diretto nel 2006 e presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e “La divina cometa”, realizzato nel 2022, entrambi esempi della sua vocazione alla contaminazione dei linguaggi artistici.

Capalbio: un'estate all'insegna della cultura

Il Capalbio Film Festival si inserisce in una stagione culturale estiva ricca e variegata, che animerà il comune più a sud della Toscana da giugno a settembre. Il Teatro del Leccio, con i suoi 58 appuntamenti, è il fulcro di una programmazione che include circa settanta eventi complessivi. La Fondazione Capalbio, guidata da Maria Concetta Monaci, ha curato un calendario di altissimo livello, spaziando tra musica, teatro, letteratura, gastronomia e cinema, tutti improntati alla qualità. Tra gli appuntamenti di rilievo, oltre alla mostra di Mimmo Paladino, spiccano l'inaugurazione della mostra “Floating signals” alla Galleria Il Frantoio, il “Longevity festival”, il concerto di Irene Grandi e la ventesima edizione di Capalbio Libri (1-8 agosto). Il programma si completa con il festival del cinema spagnolo e latino-americano “La nueva ola” e diverse sagre locali, offrendo un'esperienza culturale completa e attrattiva.