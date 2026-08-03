La Certosa di Padula, patrimonio mondiale Unesco e tra i maggiori complessi monumentali del Salernitano, sarà dotata di un gemello digitale. Questo strumento innovativo è cruciale per la valutazione della sua vulnerabilità sismica. Il progetto, già in corso, mira alla creazione di un modello tridimensionale preciso e georeferenziato, destinato a supportare verifiche strutturali e la pianificazione degli interventi di messa in sicurezza dell'intero sito, noto anche come Certosa di San Lorenzo.

Le attività di rilievo, già avviate, impiegano tecnologie integrate: sistemi GNSS, celerimensura di precisione, laser scanner mobile SLAM, laser scanner statico ad alta definizione e fotogrammetria con drone.

L'obiettivo è acquisire con estrema accuratezza tutti gli elementi del complesso – dagli ambienti monumentali agli spazi, dai volumi ai dettagli architettonici – per una rappresentazione digitale precisa. Il modello tridimensionale consentirà diagnosi dettagliate sulla vulnerabilità sismica e fungerà da riferimento tecnico per gli interventi strutturali. La documentazione digitale costituirà inoltre uno strumento permanente per il monitoraggio, la conservazione e la gestione del monumento.

Un progetto tecnologico al servizio della conservazione storica

La creazione del gemello digitale per la Certosa di Padula si inserisce nel contesto dell'impiego crescente delle nuove tecnologie per la tutela dei grandi complessi monumentali italiani.

Il rilievo, che copre l'intero sito, assicura una base tecnica affidabile per la pianificazione degli interventi futuri, specialmente in relazione al rischio sismico che interessa la regione. Questa iniziativa garantisce un monitoraggio strutturale continuo e facilita la gestione documentale per le future operazioni di restauro e manutenzione, aumentando il valore e la sicurezza del sito per i visitatori.

Storia e rilevanza della Certosa di Padula

La Certosa di San Lorenzo, fondata nel 1306 per volontà di Tommaso Sanseverino, conte di Marsico, ha acquisito la sua configurazione attuale attraverso secoli di ampliamenti e trasformazioni architettoniche. Riconosciuta come una delle più grandi certose d’Europa e il maggiore complesso monastico dell’Italia meridionale, dal 1998 è parte della Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco.

Tale riconoscimento si estende anche al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e ai siti archeologici di Paestum e Velia, evidenziando l’eccezionale valore storico, culturale e paesaggistico dell'area. La Certosa si caratterizza per l'ampiezza dei suoi ambienti, il suo pregio architettonico e la ricchezza decorativa, affermandosi come un punto di riferimento culturale per il Sud Italia.

Queste iniziative di tutela e valorizzazione confermano la costante attenzione rivolta alla conservazione di un patrimonio unico. La nuova documentazione digitale, frutto di rilievi avanzati, rappresenta una garanzia aggiuntiva per la salvaguardia futura della Certosa di Padula e della sua storia plurisecolare.