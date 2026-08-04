La trentaquattresima edizione del Mondial des Vins Extrêmes, l'unico concorso al mondo dedicato alla viticoltura eroica, si appresta a chiudere le iscrizioni venerdì 7 agosto con numeri eccezionali. Oltre mille etichette sono già state registrate, coinvolgendo più di 350 aziende da oltre 20 Paesi, confermando la sua forte dimensione internazionale.

Questa edizione 2026 vede una significativa partecipazione da parte di Spagna e Svizzera, affiancate da nuove presenze come Cile, Cipro, Lussemburgo e Tunisia. Sul fronte italiano, si contano oltre 400 vini iscritti, con la Valle d’Aosta che si distingue tra le regioni con il maggior numero di etichette.

Il programma e le fasi del concorso 2026

Le degustazioni dei vini in concorso si terranno martedì 25 e mercoledì 26 agosto al centro congressi di Châtillon. Le commissioni d’assaggio saranno formate da cinque professionisti, inclusi enologi, enotecnici, giornalisti e degustatori esperti. La cerimonia di premiazione, dopo l'appuntamento dello scorso anno al Forte di Bard, è prevista per il 21 novembre al Vinseum – Museo delle Culture del Vino della Catalogna a Vilafranca del Penedès, in Spagna.

Nicola Abbrescia, presidente del Cervim, l'ente organizzatore del Mondial des Vins Extrêmes, ha commentato i risultati: «Faremo bene i conti dopo il 12 agosto». Ha inoltre evidenziato come, «in un momento di difficoltà del settore, in cui tutti i concorsi registrano un calo dei partecipanti, riuscire a mantenere i numeri del passato è un segnale veramente forte».

L'importanza della viticoltura eroica e il ruolo della Valle d'Aosta

Speranza Girod, assessore regionale all’agricoltura, ha sottolineato come il Mondial des Vins Extrêmes sia un'opportunità cruciale per posizionare la Valle d’Aosta al centro di un contesto internazionale e per promuovere la viticoltura di montagna. «La viticoltura eroica – ha affermato – rappresenta un patrimonio da tutelare, non solo perché capace di produrre eccellenze in condizioni difficili, ma anche perché contribuisce alla salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e del territorio. Svolge una funzione ambientale significativa, anche in risposta al cambiamento climatico. È fondamentale sostenere i viticoltori, non solo economicamente, ma anche socialmente, garantendo loro il riconoscimento che meritano».

Il concorso si conferma, dunque, un punto di riferimento essenziale per la promozione e la valorizzazione dei vini prodotti in condizioni estreme, rafforzando il ruolo della Valle d’Aosta e delle altre regioni coinvolte nella tutela delle tradizioni e dell’ambiente montano.