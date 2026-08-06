Si è spento il 6 agosto 2026, all’età di 86 anni, Francesco Guccini, il celebre cantautore che aveva un legame profondo e duraturo con Mondolfo, un comune nella provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche. Il paese era la terra d’origine della moglie, Raffaella Zuccari, che Guccini aveva sposato nel 2011. Era abitudine del cantautore soggiornare frequentemente in questa località, dove risiedevano anche i genitori della consorte, rendendola una meta costante delle sue visite.

Il legame con il territorio marchigiano e i suoi significativi meriti culturali furono ufficialmente riconosciuti il 25 giugno 2022, quando il Comune di Mondolfo gli conferì la cittadinanza onoraria.

In quell’occasione, Nicola Barbieri, all’epoca sindaco di Mondolfo e oggi consigliere regionale delle Marche, espresse parole di profondo ricordo: “Conservo un ricordo speciale della serata in cui, nel 2022, da sindaco di Mondolfo, ebbi l’onore di conferirgli la cittadinanza onoraria. Fu un momento che sancì un legame sincero tra Francesco Guccini e Mondolfo, dove aveva scelto di vivere alcuni tra i momenti più importanti della sua vita. Desidero esprimere il mio cordoglio alla moglie Raffaella e alla famiglia”.

La scomparsa e l'eredità artistica di Francesco Guccini

La notizia della scomparsa di Francesco Guccini è stata diffusa dalla famiglia la mattina del 6 agosto 2026. Il cantautore si è spento a Pavana, circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e degli altri familiari.

La famiglia ha comunicato che le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, rispettando le volontà dell’artista. Una cerimonia commemorativa pubblica sarà invece organizzata nel mese di settembre per permettere a tutti di rendergli omaggio.

Nato a Modena il 14 giugno 1940, Guccini si era formato culturalmente a Bologna e aveva fatto il suo debutto discografico nel 1967 con l’album Folk beat n. 1. La sua prolifica carriera ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana, con brani divenuti veri e propri capisaldi come “Auschwitz”, “Canzone per un’amica”, “Dio è morto”, “L’Avvelenata”, “Cirano”, “Quattro stracci”, “Vedi Cara” e “Don Chisciotte”. Tra i suoi album più celebri si ricordano Radici, Via Paolo Fabbri 43, Amerigo, Opera buffa, Stanze di vita quotidiana, D’amore di morte e di altre sciocchezze, Ritratti e L’ultima Thule.

La sua ultima pubblicazione, il romanzo Vola golondrina, risale al 2023.

Il profondo legame con Mondolfo

Il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesco Guccini nel 2022 da parte del Comune di Mondolfo ha sottolineato il forte vincolo che univa il cantautore al territorio e i suoi inestimabili meriti culturali. Mondolfo, incastonata nella provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche, è stata per Guccini una località dove ha trascorso momenti significativi della sua vita privata e familiare, consolidando un rapporto autentico e sentito.

Il Comune di Mondolfo, con il suo ricco patrimonio storico e culturale, ha riconosciuto in Guccini non solo un artista di fama nazionale, ma anche una figura profondamente legata alla comunità.

La cittadinanza onoraria rappresenta uno dei massimi riconoscimenti che un ente locale può attribuire a personalità che si sono distinte per il loro contributo o per il loro speciale legame con il territorio, come nel caso del grande cantautore.