Monica Bellucci è la protagonista di ‘Ketticè’, il nuovo film di Giovanni Tortorici, presentato in anteprima al 79° Locarno Film Festival all’interno del Concorso Internazionale. L’attrice veste i panni di una madre in crisi, interpretando la figura genitoriale di Giulio, un sedicenne palermitano. La pellicola, ambientata a Palermo nel 2012, esplora in profondità il conflitto generazionale e la complessa ricerca di identità attraverso lo sguardo di un adolescente. Prodotto anche da Luca Guadagnino, il film arriverà nelle sale italiane a partire dal 3 settembre e si concentra sulle difficoltà di comunicazione tra genitori e figli, dipingendo il quadro di una famiglia aristocratica segnata da profonde tensioni e incomprensioni.

Adolescenza e dinamiche familiari in 'Ketticè'

La narrazione di ‘Ketticè’ si snoda attraverso la quotidianità di Giulio, la cui vita è divisa tra gli impegni scolastici, le corse in motorino, i primi amori e l’uso pervasivo dei social network. In contrasto con la vivacità esterna, all’interno delle mura domestiche il dialogo con i genitori è quasi inesistente, evidenziando una profonda frattura. L’incontro con Ketty, una coetanea dal carattere imprevedibile e apparentemente libera da ogni condizionamento, offre a Giulio un inaspettato rifugio dalla rigidità e dalle convenzioni familiari. Nel suo ruolo, Monica Bellucci incarna una madre profondamente frustrata, schiacciata dal peso delle aspettative sociali legate al suo status e incapace di stabilire una vera comunicazione con il figlio.

Il personaggio mette in luce la difficoltà di molte donne a conciliare le pressioni del proprio ruolo di moglie e madre con la ricerca della propria individualità. La frustrazione della donna emerge anche attraverso un rapporto problematico con il cibo e con il proprio corpo, elementi che contribuiscono a delineare la sua complessa psicologia e il suo disagio interiore.

Contesto sociale e abisso generazionale

Il film di Giovanni Tortorici non si limita a un ritratto intimo, ma affronta anche temi di più ampio respiro come l’identità sociale, il fascino per la trasgressione e l’impatto sempre crescente dei media. La storia è ambientata in un’Italia del 2012, un periodo storico segnato dall’era di Silvio Berlusconi e dalla percepita decadenza dell’aristocrazia palermitana, ma anche dal fascino esercitato dai modelli popolari.

Il regista ha scelto proprio il 2012 per raccontare un’epoca caratterizzata da un immobilismo politico, una certa anestesia culturale e i primi, pervasivi impatti dei social network sulla società. ‘Ketticè’ mette in scena un vero e proprio abisso generazionale, alimentato da famiglie incapaci di ascoltare e da un sistema scolastico che, anziché valorizzare, sembra mortificare gli studenti. I giovani protagonisti, interpretati con naturalezza da Salvatore Gallina e Rachele Testagrossa, cercano una via di fuga nella trasgressione e nell’amicizia, ma finiscono per confrontarsi con nuove forme di omologazione e conformismo. Il film si propone così di stimolare una riflessione profonda sulla difficoltà di comunicare tra generazioni, rivolgendosi sia a un pubblico giovane che agli adulti.

Monica Bellucci: un'icona versatile

Monica Bellucci è riconosciuta come una delle attrici italiane più celebri e apprezzate a livello internazionale. La sua carriera, iniziata nel mondo della moda, l'ha vista poi affermarsi con successo nel panorama cinematografico, collaborando con registi di fama mondiale e partecipando a produzioni sia italiane che straniere. Nel corso degli anni, ha saputo interpretare ruoli complessi e diversificati, dimostrando una notevole versatilità e una forte presenza scenica che la rendono un volto iconico del cinema contemporaneo.