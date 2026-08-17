L'amministrazione comunale di Montecorice, in provincia di Salerno, si prepara a un evento speciale: il conferimento delle chiavi della città al rinomato trombettista Fabrizio Bosso. Questo significativo riconoscimento avverrà in occasione della XII edizione del DiWine Jazz Festival, in programma nella suggestiva piazzetta San Biagio il 18 e 19 agosto 2026.

La serata conclusiva del festival vedrà Fabrizio Bosso protagonista con il suo apprezzato Spiritual Trio. Prima del concerto, l'artista riceverà il riconoscimento dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Flavio Meola.

La scelta di attribuire le “Chiavi civiche della Città” a Bosso sottolinea non solo il suo indiscusso valore musicale, ma anche il profondo rapporto umano e artistico instaurato con la comunità locale. Un legame consolidato, come dimostrano le sue precedenti partecipazioni nel 2016, 2018 e 2023, che lo hanno reso uno dei volti più rappresentativi e amati del festival cilentano.

Il DiWine Jazz Festival: musica, cultura e sapori del Cilento

Il DiWine Jazz Festival si distingue per un format che unisce l'eccellenza musicale jazzistica alle prelibatezze enogastronomiche del territorio. Nato da questo felice connubio, l'evento propone quattro concerti di alto livello e la possibilità di degustare i pregiati vini delle cantine cilentane, grazie alla collaborazione dell’AIS Campania - delegazione Cilento e Vallo di Diano.

Il programma dettagliato prevede per martedì 18 agosto, alle 21.15, l'esibizione del Naydenova‑Deidda Quartet, seguito alle 22.30 dal Simona De Rosa Quartet con David Friedman special guest al vibrafono. Mercoledì 19 agosto, la serata clou si aprirà alle 21.15 con il Pasquale Mandia Trio e Nico Gori al clarinetto. La chiusura del festival, alle 22.30, sarà affidata all'attesissimo Fabrizio Bosso Spiritual Trio, formazione completata da Alberto Marsico all’organo e Alessandro Minetto alla batteria. Il concerto di Bosso, parte del suo fitto calendario di esibizioni estive, sarà preceduto dalla cerimonia di consegna delle chiavi della città, suggellando il profondo legame tra il trombettista e la comunità di Montecorice.