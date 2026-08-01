La XXIII edizione del Montelago Celtic Festival si prepara ad accogliere migliaia di appassionati dal 5 all’8 agosto. L’evento si svolgerà sull’incantevole altopiano di Colfiorito, a Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata, trasformandosi in una delle più grandi comunità temporanee d’Europa dedicate alla musica folk, alla cultura celtica e al campeggio libero. Per chi desidera partecipare, gli ultimi duemila ingressi saranno disponibili direttamente alle casse del festival.

Il Ricco Cartellone Musicale

Il palco del Montelago Celtic Festival ospiterà un’eccezionale selezione di artisti internazionali.

Tra i nomi di punta spiccano gli Eluveitie, universalmente riconosciuti come una delle più importanti band folk metal al mondo, e i Rhapsody of Fire, pionieri del symphonic power metal italiano, pronti a infiammare il pubblico con le loro sonorità epiche. La line-up si arricchisce ulteriormente con la presenza dei maestri tedeschi In Extremo, degli energici irlandesi The Scratch, della leggendaria band finlandese Värttinä, degli irlandesi Lúnasa, dei Folkstone, del trio francese Ciac Boum e dei finlandesi Steve ’n’ Seagulls, celebri per le loro originali interpretazioni. Il programma musicale è completato da una costellazione di talenti che include: City of Rome Pipe Band, Dj Gandalf, Elias Alexander, Folkamiseria, Gadan, Half Man Half Not, Lou Tapage, Malembà, Mec Lir, Mortimer Mc Grave, Resonance, Talisk, Tersycore, The Cloverhearts, Tralala Lovers, TRAM, Trinaluna e Uncle Bard & the Dirty Bastards.

Tra Cultura, Tradizione e Novità

L’edizione di quest’anno è intitolata “I Legami”, un tema che farà da filo conduttore per tutte le attività proposte, intrecciando musica, letteratura, cinema, natura, arti, sport e vita all’aria aperta. La Tenda Tolkien farà il suo ritorno con oltre venti incontri approfonditi, offrendo un viaggio tra letteratura, fantastico, poesia, fumetto e filosofia. Tra gli ospiti attesi figurano nomi di spicco come Wu Ming 4, Teresa Radice e Stefano Turconi, Enrico Terrinoni, Laura Pugno, Giorgiomaria Cornelio, Marco Ferrari, Loreta Minutilli e Denis Amadio. Gli appassionati di cinema potranno godere della rassegna Montelago Cinema, che proporrà, tra gli altri titoli, l’intera trilogia de Lo Hobbit.

Il festival offrirà inoltre numerosi workshop e attività en plein air, creando un percorso esperienziale che unisce musica, danza, artigianato tradizionale, discipline antiche, escursionismo e pratiche outdoor.

L’Arena Avalon sarà il cuore degli Highland Games e delle sfide ispirate alle antiche tradizioni celtiche, mentre il The Riddle Pit accoglierà tornei, giochi da tavolo, giochi di ruolo, laboratori e dimostrazioni aperte a tutti. Per i più piccoli, la Tenda Kids proporrà avventure-gioco dedicate alla scoperta del mondo del fantasy. L’Accampamento storico offrirà l’opportunità di immergersi in un autentico villaggio altomedievale, con le Tende Eowyn e Arwen che faranno da cornice a suggestive cerimonie con rito celtico.

Tra le novità più attese del 2026, debutta Montelago RubbishArt, un innovativo concorso che invita il pubblico a trasformare materiali di recupero in originali installazioni artistiche, promuovendo la creatività e la sostenibilità.