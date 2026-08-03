A Montemurro, in provincia di Potenza, ha preso il via la dodicesima edizione della rassegna culturale "Le Muse di Sinisgalli nell'Orto di Merola". L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli, propone un ricco calendario di eventi che si svolgeranno nel suggestivo Orto di Merola. Questo luogo è un simbolo potente, profondamente legato alla memoria e all'eredità del celebre poeta e ingegnere lucano Leonardo Sinisgalli.

Programma e protagonisti dell'edizione 2026

L'edizione 2026 si caratterizza per un programma variegato che include incontri con autori, spettacoli teatrali e musicali, e momenti di approfondimento culturale.

La manifestazione si svolge interamente all'aperto, nell'Orto di Merola, un ambiente che offre un'atmosfera evocativa, ideale per immergersi nei versi e nelle opere di Sinisgalli. L'iniziativa coinvolge attivamente studiosi, artisti e appassionati di letteratura, con l'obiettivo primario di valorizzare il patrimonio culturale lucano e celebrare la figura di Leonardo Sinisgalli.

La Fondazione Leonardo Sinisgalli e il suo impegno

La Fondazione Leonardo Sinisgalli, ente promotore dell'evento, ha come missione la conservazione, lo studio e la diffusione dell'opera del grande intellettuale. Con sede a Montemurro, la Fondazione è un punto di riferimento culturale per il territorio. Oltre alla rassegna, organizza numerose attività, tra cui laboratori, mostre e pubblicazioni, tutte volte a mantenere viva la memoria del poeta e a promuovere la cultura nella regione.

Tra gli appuntamenti previsti, spiccano presentazioni di libri, performance artistiche e incontri tematici, pensati anche per coinvolgere le giovani generazioni. La rassegna si conferma un punto di riferimento per la comunità locale e per tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza di Sinisgalli e del contesto culturale della Basilicata.