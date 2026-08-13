Il Jova Summer Party di Jovanotti ha trasformato la spiaggia di Montesilvano, in provincia di Pescara, in un vibrante palcoscenico, attirando circa trentamila persone. L'evento, caratterizzato da una grande affluenza, ha sottolineato l'attrattiva della manifestazione musicale nella località abruzzese.

Gestione Sanitaria e Interventi del 118

Durante la serata, il personale sanitario del 118 ha effettuato ottanta interventi per assistere spettatori che hanno accusato malori o piccoli traumi. La maggior parte di questi interventi ha riguardato casi di lieve entità, come disidratazione o contusioni, e non sono stati segnalati episodi gravi.

Gli organizzatori avevano predisposto un servizio di assistenza sanitaria dedicato, con ambulanze e personale medico, garantendo la sicurezza dei partecipanti e un rapido soccorso. La gestione tempestiva ha permesso il regolare svolgimento del concerto.

L'Organizzazione e la Scelta della Location

La scelta di Montesilvano come tappa del Jova Summer Party ha rappresentato un momento significativo per la città, che si è preparata ad accogliere un così vasto pubblico. L'evento si è svolto sulla spiaggia, con un allestimento che ha permesso di ospitare decine di migliaia di persone in totale sicurezza. Le autorità locali hanno collaborato strettamente con gli organizzatori per la gestione della viabilità e dei servizi, assicurando un'esperienza positiva e minimizzando i disagi per i residenti.

Il successo della manifestazione e l'efficace capacità di risposta dei servizi di emergenza hanno evidenziato l'importanza di una pianificazione accurata e della collaborazione tra enti pubblici e privati per eventi di grande richiamo. Il Jova Summer Party a Montesilvano si è così concluso senza criticità rilevanti, lasciando un segnale positivo per futuri appuntamenti simili nella località abruzzese.