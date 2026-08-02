Il Teatro Povero di Monticchiello celebra nel 2026 un traguardo storico: il sessantesimo anniversario della sua attività. Questo traguardo, significativo per la comunità del borgo toscano nella Val d’Orcia, è celebrato con "L’occhio oltre", il nuovo autodramma collettivo che prosegue la tradizione unica iniziata nel 1967. Dal 25 luglio al 14 agosto, gli abitanti del paese si trasformano in autori, registi e interpreti, dando vita a uno spettacolo che attrae pubblico da tutta la Toscana e oltre.

Nata per contrastare lo spopolamento, l'iniziativa è divenuta un'esperienza teatrale distintiva a livello nazionale.

L’edizione di quest’anno, diretta dai coordinatori Manfredi Rutelli e Giampiero Giglioni, simboleggia un profondo rinnovamento generazionale. Il loro impegno ha superato le sfide del passato, come il rischio che l'evento diventasse esclusivo per le generazioni più anziane. Il coinvolgimento attivo delle nuove leve ha infuso nuova vitalità nel progetto, rafforzando il legame con la memoria storica e i valori della comunità. "L’occhio oltre", come da consuetudine, prende forma attraverso mesi di assemblee, confronti e prove che uniscono il paese in una narrazione radicata nella vita collettiva.

"L’occhio oltre": la storia di Carlino e il significato dell’autodramma

Il termine autodramma, coniato da Giorgio Strehler, definisce la pratica teatrale partecipativa del Teatro Povero di Monticchiello.

Ogni anno, la piazza centrale del borgo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove il nuovo lavoro viene replicato fino a Ferragosto. Lo spettacolo del 2026, "L’occhio oltre", narra la vicenda di Carlino, un personaggio nato nel 1944, la cui figura simbolica, con un occhio segnato dal sangue, possiede la tenace capacità di "guardare lontano", oltre le apparenze. Attraverso la sua vita, l’autodramma ripercorre la storia della comunità dagli anni Trenta ai giorni nostri, affrontando temi come la mezzadria, la guerra, la Resistenza, le lotte contadine, i rapporti con il potere politico e le trasformazioni sociali e tecnologiche.

Con un ritmo moderno e un uso sapiente degli spazi scenici, quasi cinematografico, la narrazione mette in luce la realtà storica del paese, le sue difficoltà e i momenti di riscatto.

Il finale dello spettacolo culmina con la dichiarazione di Carlino: “un’unica verità ci porta avanti, un’unica regola, nel teatro che è la nostra vita. Ed è questa: di sconfitta in sconfitta, già, ma fino alla vittoria”. Questa frase incarna lo spirito di resilienza e speranza che anima la comunità di Monticchiello.

Tradizione, partecipazione e futuro della comunità

Il Teatro Povero di Monticchiello si distingue per la straordinaria partecipazione attiva dei suoi abitanti, che ogni anno si riuniscono in assemblee per discutere e creare collettivamente il nuovo spettacolo. Questo progetto, radicato nella Val d’Orcia, fonde memoria collettiva, identità culturale e impegno civile. La manifestazione coinvolge tutte le età, dai veterani ultraottantenni come Idro Guidotti e Arturo Vignai, che recitano accanto a figli e nipoti, fino alle generazioni più giovani, assicurando continuità e nuove prospettive.

Durante le rappresentazioni, la piazza del paese è un centro di aggregazione. La taverna del Bronzone, gestita dalle donne di Monticchiello, offre piatti della tradizione locale, arricchendo l’esperienza con un connubio di cultura, storia e gastronomia. Al termine di ogni spettacolo, attori e pubblico si incontrano, rafforzando il senso di comunità e condivisione che è l’essenza di questa esperienza teatrale. Le prenotazioni per assistere a "L’occhio oltre" sono già disponibili tramite il sito ufficiale del Teatro Povero di Monticchiello e, a partire dal 10 luglio, anche telefonicamente al numero 0578 755118.