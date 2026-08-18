Dal 21 al 23 agosto, il Lago Piccolo di Monticchio si trasforma in un suggestivo teatro naturale per ospitare 'Il viaggio della Bramea', uno spettacolo immersivo che celebra la biodiversità del Vulture attraverso un'inedita fusione di luci, droni e danza. L'evento, ideato e diretto dal regista lucano Giampiero Francese, offre un'esperienza unica e gratuita, senza necessità di prenotazione, con due repliche serali fissate alle 21:00 e alle 22:30. La presentazione ufficiale della manifestazione è avvenuta nella Sala A del Consiglio Regionale della Basilicata, alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali e del direttore generale dell’Apt Basilicata.

Un omaggio alla Bramea e alla biodiversità del Vulture

Protagonista assoluta di questo straordinario evento è la Bramea (Acanthobrahmaea europaea), una rarissima falena che simboleggia la ricchezza della biodiversità del Vulture. L'intera drammaturgia dello spettacolo si sviluppa attorno a questa affascinante specie. Nel cielo notturno, un suggestivo volo di droni comporrà immagini luminose ispirate alla flora e alla fauna locali, culminando in un momento di grande impatto visivo in cui gli stessi velivoli disegneranno le forme più rappresentative del territorio. Contemporaneamente, sull'acqua, quattro danzatori si esibiranno su altrettante pedane fluttuanti, ciascuna dedicata a uno dei quattro elementi della natura, creando un dialogo scenico armonioso tra luci, suoni e movimento.

Iniziative collaterali e approfondimenti

Il programma della tre giorni non si limita allo spettacolo principale, ma include un ricco calendario di iniziative collaterali dedicate alla Bramea e alla scoperta del territorio. Ogni giorno, a partire dalle ore 10:00, il centro visite Vultureyes accoglierà i visitatori sull’istmo tra i due laghi, offrendo anche il noleggio di attrezzature. Dalle 18:00, presso lo Spazio Bramea, sarà possibile ammirare due esemplari reali dell'insetto, esposti dalla Provincia di Potenza e dal Museo di Storia Naturale del Vulture. Dalle 18:30, adulti e bambini potranno partecipare al laboratorio creativo 'Bramea: ali di carta e natura', curato dal Ceas Vulture. Le serate, tra una replica e l'altra (dalle 20:00 a mezzanotte), saranno animate da passeggiate notturne guidate lungo il Sentiero del Borgo, fino alla suggestiva Spiaggetta delle Ninfee sul Lago Grande, con comodo rientro in navetta.

La giornata di sabato 22 agosto sarà particolarmente intensa: dalle 18:00, spazio a 'I Lepidotteri e il loro mondo', una dimostrazione dal vivo del ciclo vitale di questi insetti. Alle 19:00, tra i ruderi del complesso monastico di Sant’Ippolito, si terrà l'incontro 'La Bramea e il Frassino: il battito di un’ala, il volo di una foglia' con il naturalista e docente universitario Renato Spicciarelli. Per l'occasione, il Museo di Storia Naturale del Vulture effettuerà un'apertura straordinaria fino a sera, con ultimo ingresso alle 20:00.

L'Abbazia di San Michele Arcangelo illuminata

A fare da cornice a questo evento spettacolare, l'antica Abbazia di San Michele Arcangelo si illuminerà con suggestivi giochi di luce.

Queste proiezioni non solo esalteranno la bellezza architettonica del complesso, ma richiameranno anche il culto del Santo e le profonde tradizioni devozionali della zona, creando un'atmosfera unica e spirituale. L'intera iniziativa si inserisce nel più ampio progetto 'Borgo Monticchio Bagni', finanziato nell'ambito del Pnrr (Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.1), con l'obiettivo primario di valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale dell'area del Vulture, offrendo ai residenti e ai numerosi visitatori un'esperienza coinvolgente e memorabile che coniuga intrattenimento, educazione e rispetto per l'ambiente.