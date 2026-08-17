Il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, ha espresso il suo vivo apprezzamento per il recente passaggio di Jovanotti a Matera, nell'ambito del suo "Jovagiro". L'evento è stato definito da Morea una "bellissima occasione di promozione" per l'intero territorio lucano. La presenza dell'artista nella suggestiva città dei Sassi è stata interpretata come un momento di grande visibilità e un'opportunità strategica per rafforzare l'immagine della Basilicata come destinazione turistica dinamica e in costante evoluzione.

Il "Jovagiro" come catalizzatore per lo sviluppo turistico regionale

Nicola Morea ha evidenziato come l'arrivo di Jovanotti abbia contribuito in modo significativo a delineare una nuova prospettiva per il settore turistico della regione. "Ci restituisce – ha affermato il consigliere – l’immagine di una Basilicata che sta costruendo una nuova idea di turismo". Questa visione innovativa si concentra sulla valorizzazione della straordinaria varietà dell'offerta che la Basilicata è in grado di proporre ai suoi visitatori, superando la sola promozione delle destinazioni già consolidate e ampiamente conosciute.

In questo contesto, il lavoro svolto dall'Apt Basilicata, sotto la guida della direttrice Margherita Sarli, è stato riconosciuto come fondamentale.

L'ente sta portando avanti un'azione mirata a promuovere attivamente diverse tipologie di turismo. Tra queste, spiccano il turismo lento, che invita alla scoperta approfondita del territorio, i cammini e le ciclovie, ideali per un'esplorazione sostenibile. Grande attenzione è rivolta anche alla valorizzazione dei borghi, dei paesaggi mozzafiato e delle esperienze autentiche strettamente legate alle tradizioni e alla cultura locale. Questa strategia complessiva mira a offrire un'esperienza turistica ricca, diversificata e profondamente immersiva, capace di attrarre un pubblico sempre più vasto e interessato a un approccio consapevole al viaggio.

Riconoscimento all'Apt Basilicata per una promozione moderna ed efficace

Nel corso del suo intervento, il consigliere Nicola Morea ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Margherita Sarli e all'Apt Basilicata per l'impegno e la dedizione dimostrati. Morea ha sottolineato che il loro operato "sta contribuendo a costruire una promozione sempre più moderna e riconoscibile della nostra regione". L'evento del "Jovagiro" a Matera è stato, in tal senso, citato come un esempio tangibile e concreto dell'importanza di saper raccontare e valorizzare efficacemente le risorse, le peculiarità e il patrimonio culturale e naturale della Basilicata. Questo dimostra quanto sia cruciale una comunicazione strategica per catturare l'attenzione e stimolare un interesse duraturo verso le molteplici offerte che la regione può offrire ai suoi visitatori.